Anna Popek jak lwica broni Holecką. Padły nieprawdopodobne słowa

Kiedy w zeszłym roku nastąpiło sporo zmian w rządzie, wielu dziennikarzy musiało pożegnać się z ciepłymi posadkami w TVP. Do nich należała Danuta Holecka, która obecnie pracuje w TV Republika. Kobieta spotkała się z wieloma nieprzyjemnymi komentarzami na jej temat pojawiającymi się w sieci. W jej obronie stanęła Anna Popek.

Anna Popek broni Danutę Holecką

Anna Popek po zakończeniu wieloletniej przygody z "Pytaniem na Śniadanie" została jedną z prowadzących nowej śniadaniówki w TV Republika. Zatrudnienie w tej samej stacji otrzymała Danuta Holecka. Dziennikarka od lat mierzy się z ogromną krytyką w mediach. W rozmowie z dziennikarzem portalu pomponik.pl Popek zaczęła bronić koleżankę po fachu.

"Właśnie ostatnio rozmawiałyśmy i tak stwierdziłam, jaka to naprawdę porządna osoba. Tak łatwo jest komuś dorobić gębę. Myślę, że wielu ludzi w życiu miało takie sytuacje, że ktoś coś złego powiedział i to się ciągnęło przez lata, chociaż nie było w tym grama prawdy. O Danusi też mówili, że tam ludziom swoim nie pomogła, że zostawiła, że była zainteresowana odprawą. Prawda była zupełnie inna, tylko już tej prawdy nikt nie chciał słuchać" - wyjawiła Anna Popek.

Dziennikarka w rozmowie z dziennikarzami wyjawiła też, że Holecka to uczciwa osoba, która jest fair wobec swojego zespołu.

"Danka jest osobą uczciwą i lojalną wobec zespołu. To mogę powiedzieć" - dodała na koniec.

W rozmowie z nami Anna Popek z kolei uskarżała się na byłego pracodawcę. Dodała jednak, że TV Republika nie ma aż tak wielu środków na rozwój.

"Tu w ogóle mam wpływ. W telewizji to było ograniczone, bo jednak była taka cała siatka czy wydawców, czy podwydawców, czy kierownictwa, więc było dużo trudniej swój temat, swoją wizję rozmowy. Tu jest po prostu krótki łańcuch i możemy działać. Natomiast możliwości techniczne wiadomo potężnej telewizji tak dobrze uposażonej za czasów poprzedniego prezesa no to były dużo większe, więc tutaj mamy trochę technicznie, jeszcze bym powiedziała, pole do rozwoju, ale merytorycznie bym powiedziała, że jesteśmy bardzo dobrzy" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Popek.

