Anna Popek ostro o byłym pracodawcy. Spodziewaliście się po niej takich słów

Anna Popek ujawniła prawdę na temat pracy w Telewizji Polskiej

Okazuje się, że Annie Popek nie wszystko podobało się u byłego pracodawcy. Głównie chodziło o komunikacje, między pracownikiem a szefostwem. Gwiazda w rozmowie z nami wyjawiła, iż jej nowa praca nie jest jeszcze aż tak dobrze wyposażona, jak Telewizja Polska, która dzięki byłemu prezesowi może obecnie pochwalić się doskonałym zapleczem technicznym.

"Tu w ogóle mam wpływ. W telewizji to było ograniczone, bo jednak była taka cała siatka czy wydawców, czy podwydawców, czy kierownictwa, więc było dużo trudniej swój temat, swoją wizję rozmowy. Tu jest po prostu krótki łańcuch i możemy działać. Natomiast możliwości techniczne wiadomo potężnej telewizji tak dobrze uposażonej za czasów poprzedniego prezesa no to były dużo większe, więc tutaj mamy trochę technicznie, jeszcze bym powiedziała, pole do rozwoju, ale merytorycznie bym powiedziała, że jesteśmy bardzo dobrzy" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Popek.

Popek dodała także, że w nowym miejscu pracy może liczyć na zgrany i pomocny zespół.

"Mały, ale zgrany zespół. Ludzie, którzy naprawdę mogą na siebie liczyć" - wyznała Anna Popek.

Anna Popek będzie miała własny program w telewizji

Zapytaliśmy się też Anny Popek o to czy prócz śniadaniówki planuje ruszyć z jakimś swoim autorskim programem w telewizji. Okazuje się, że jest taki plan. Była gwiazda TVP, nie zostawia co do tego żadnych wątpliwości.

"Tak, tak. Nawet proponowałam to szefom i są otwarci. Jesteśmy w przygotowaniach programu. Jeszcze nie zdradzę tematyki, dopóki nie ruszymy" - wyznała nam Popek.

W trakcie rozmowy zapytaliśmy również o to, jak będzie wyglądać jej nowy format. Czy do studia Popek będzie zapraszać artystów, celebrytów czy polityków. Dziennikarka nie kryła, że interesują ją wszystkie przedstawione przez nas tematy.

"Nie to będzie zupełnie osoba formuła związana ze stylem życia ogólnie. Natomiast mnie interesuje wszystko, to co pani powiedziała. Interesują mnie politycy, tak naprawdę czym się kierują czy tylko rozkazem partyjnym, czy dobrem wyborców, czy własnymi jakimiś mętnymi trochę powodami. Interesują mnie, interesuje mnie to jakich ludzi wybieramy, bo oni potem nami rządzą i my musimy niestety przełykać tę żabę w postaci ich decyzji. Dobrze by było wiedzieć, kim oni są, kim byli ich rodzice, jak się zachowują w domu, czy to są porządni ludzi, czy być może biją dzieci, bo to różnie bywa, więc bym chciała ich poznawać z takiej strony prawdziwej, a poza tym te podskórne motywy działania to jest najciekawsze. Czasem to jest korupcja, czasem to są sympatie, czasem to są nakazy. Oczywiście wszystkiego nie ujawnimy, bo wiadomo, ja nie jestem śledczym dziennikarzem, nie mam takich ambicji, ale tak naprawdę znać prawdziwe powody działania ludzi to jest wielka sztuka" - wyjawiła "Super Expressowi" Anna Popek.

Na sam koniec rozmowy zapytaliśmy się jej czy weźmie udział w zbliżających się wyborach.

"Tak, to co się dzieje w Unii Europejskiej, dotyczy nas tak bardzo, że nie można się nie wybierać. Potem nie możemy mówić, że rządzą nami nie ci, których wybieraliśmy, jeżeli nie oddamy głosu" - przyznała w wywiadzie dla "Super Expressu" Popek.

