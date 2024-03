Anna Popek żegna się z TVP! Ujawniono szczegóły rozmowy! "Towarzyszyły temu duże emocje"

Co się stało?

Anna Popek to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Przez lata mogliśmy oglądać ją na antenach Telewizji Polskiej. z TVP była związana jest od ponad dwóch dekad. W przeszłości wraz z Michałem Olszańskim przez wiele lat prowadziła "Pytanie na śniadanie" Z programu odeszła w kwietniu 2016 roku, by poprowadzić “Świat się kręci” w TVP 1. W kwietniu 2023 roku powróciła do śniadaniówki. Ostatni raz Annę Popek widzieliśmy na wizji 19 grudnia 2023 roku. Teraz, jak donosi "Fakt" dziennikarka oficjalnie pożegna się z pracą na Woronicza.

Anna Popek żegna się z TVP! Dziennikarska mówi szczerze o swojej przyszłości!

Według doniesień "Faktu", Anna Popek oficjalnie zakończy pracę w Telewizji Polskiej 15 marca, wtedy wygasa jej umowa. Jak podaje informator tabloidu, ponoć warunki jakie jej przedstawiono były nie do zaakceptowania.

- To, co usłyszała po tylu latach pracy, było nie do przyjęcia - powiedziała "Faktowi" osoba z Telewizji Polskiej.

Tabloid skontaktował się z dziennikarką. Ta potwierdziła te doniesienia.

- Potwierdzam, że zakończyłam etap swojej zawodowej aktywności związany z TVP. Przyznam też, że towarzyszyły temu duże emocje. Nauczyłam się jednak, by nie rozpamiętywać tego, co było i na co nie mam żadnego wpływu - mówi "Faktowi" Anna Popek.

Mimo utraty pracy, dziennikarka nie załamuje się i optymistycznie patrzy w przyszłość.

- Zajmuję się budową domu pod Warszawą i z radością szykuję się do Świąt Wielkanocnych i na rodzinną uroczystość, czyli na osiemnastkę mojego siostrzeńca. Jestem realistką z dużą dozą optymizmu. Zawsze staram się dokonywać dobrych wyborów i choć niekiedy nie wszystko idzie po mojej myśli, nie poddaję się. Wstaję, otrzepuję się i idę dalej. Zawsze staram się szukać pozytywów, nawet w kryzysowych sytuacjach, które są niezwykle cenną lekcją życia - dodaje w rozmowie z "Faktem".

