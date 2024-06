Ponętna Anna Popek w czarnej kreacji. Wszyscy patrzyli tylko na to

Golec murem za mężem: "Kto z Was był chociaż raz w oborze przy oporządzaniu zwierząt?"

Anna Popek przez wiele lat była niekwestionowaną gwiazdą Telewizji Polskiej. Od jakiegoś czasu pracuje jednak w Telewizji Republika, gdzie prowadzi poranny program śniadaniowy "Wstajemy". Gwiazda chętnie chodzi na branżowe wydarzenia, gdzie udziela wywiadów oraz pozuje na ściankach. Niedawno wybrała się na pokaz mody. Niejedną osobę zaskoczyła swoją kreacją.

Anna Popek w czarnej kreacji i niebotycznie wysokich szpilkach

Anna Popek na wtorkowym pokazie Mariusza Przybylskiego pojawiła się w czarnej sukience oraz strasznie wysokich butach. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że gwiazda miała na sobie zbyt małe buty. Jej palce u stóp dziwnie się wygięły i lekko wystawały ze szpilek. Dziennikarka musiała bardzo cierpieć, jednak nie dawała tego po sobie poznać i przez całą imprezę dzielnie stała lub pozowała na ściance.

Anna Popek - kariera w mediach

Anna Popek w czasie studiów rozpoczęła pracę w mediach, zostając prezenterką TVP Katowice, a następnie pracując we wrocławskim oddziale TVP. Gwiazda była także rzeczniczką prasową Polskich Linii Lotniczych LOT, następnie trafiła do redakcji ekonomicznej Panoramy. W późniejszych latach została prezenterką TVP1, dla której prowadziła poranny program Kawa czy herbata?. W 2002 odeszła z Telewizji Polskiej i objęła stanowisko doradcy Ministra Finansów Grzegorza Kołodki. Po powrocie do telewizji publicznej prowadziła m.in. autorskie programy Trop sekret i Po oklaskach. Współprowadziła także program TVP2 Pytanie na śniadanie. 15 marca 2024 roku oficjalnie zakończyła pracę w TVP S.A.

W marcu 2024 roku rozpoczęła pracę w Telewizji Republika. Od 8 kwietnia jest jedną z prowadzących codziennego, porannego magazynu Republika Wstajemy!.

