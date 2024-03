Anna Popek dopiero dziś rozstała się z TVP "Po 30 latach..."

Anna Popek z TVP związała się po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zostając prezenterką TVP Katowice, a następnie pracowała we wrocławskim oddziale TVP, dla którego prowadziła program informacyjny Fakty. Do przeprowadzce do Warszawy ukończyła zaoczne podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i trafiła na staż do "Panoramy". Była także rzeczniczką prasową Polskich Linii Lotniczych LOT.

W TVP1 związana była od 1999 roku, prowadząc m.in. "Kawę czy herbatę?", "Pytanie na śniadanie", "Załóż się". "Takty Nietakty" czy też Wielkie Testy TVP. W 2002 roku odeszła na krótko z TVP i objęła stanowisko doradcy Ministra Finansów Grzegorza Kołodki. Po raz ostatni na antenie TVP Info pojawiła się 19 grudnia 2023 roku w programie "Wstaje dzień".

- Dzisiaj, 15 marca 2024 roku, po 30 latach nieustannej pracy rozstałam się z Telewizją Polską. Rozstałam się ze swoim dziewczęcym marzeniem, z moim oknem na świat, z miejscem, gdzie dorosłam i dojrzałam jako człowiek i jako dziennikarka. Mijały lata, zmieniały się rządy, unowocześniała się technologia, ale wciąż krążyliśmy po tych samych korytarzach, zaglądaliśmy do tych samych bufetów i tworzyliśmy programy. Pamiętam słowa Hani Suchorabskiej - mojej pierwszej kierowniczki produkcji z Katowic, która na początku mojej pracy powiedziała- „Pamiętaj, Ania- bezpieczeństwo anteny jest najważniejsze”. Przez te wszystkie lata jej słowa były dla mnie zawodowym drogowskazem - zaczęła swój wpis pożegnalny Anna Popek.

- Czy zrobiłam w życiu wystarczająco dużo, czy wykorzystałam swoją szansę? Starałam się. Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takimi, jakie one są. Z pokorą i rozumieniem. Tak się złożyło, że dzisiaj właśnie moja Fundacja Kulturalna Polska otrzyma nagrodę od @bizneswkobiecymstylu. I ten zbieg okoliczności - bo przecież nie wiedziałam, że tak będzie - jest dla mnie symboliczny. W życiu trzeba stawiać na siebie, na własne marzenia, przekonania i zasady. To, co stworzysz, jest Twoje i nikt Ci tego nie odbierze. Żaden wiatr historii ani polityczny zamęt. Jeśli idziesz za tym, co kochasz, wszechświat otworzy Ci drzwi nawet tam, gdzie zdawało się, że są tylko ściany. Rozstaję się z Telewizją w marcu - u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności. Właściwie to już tak jest! - dodała była prezenterka TVP.

Jakiś czas temu ujawniono szczegóły rozmowy Anny Popek z władzami stacji. Sama dziennikarka zdradziła także plany na najbliższy czas. Według krążących plotek niebawem ma pojawić się w powstającej właśnie śniadaniówce Telewizji Republika.

