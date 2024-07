Anna Dymna długo ukrywała swojego syna. Po latach wyznała, dlaczego

Nie żyje 35-letni piosenkarz. Do tragedii doszło podczas koncertu

Urodzona 20 lipca 1951 Anna Dymna trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Pierwszym mężem aktorki był legendarny dramaturg Wiesław Dymny. Ich związek wzbudzał duże kontrowersje. Artysta miał problemy z alkoholem i często nie potrafił pohamować swojego wybuchowego charakteru. Chociaż tworzyli bardzo wybuchowe małżeństwo, to aktorka wielokrotnie przyznawała, że Dymny był miłością jej życia. Siedem lat po ślubie artysta został znaleziony martwy na podłodze ich wspólnego mieszkania.

Kilka lat później ponownie wyszła za mąż. Tym razem za osobę niezwiązaną z artystycznym światem. Fizjoterapeuta Zbigniew Szota pomagał jej w powrocie do zdrowia po poważnym wypadku samochodowym. W 1983 roku na świat przyszedł jedyny syn Dymnej, Michał. "W wieku 34 lat urodziłam sobie przyjaciela na całe życie. Mam dobrego syna. Ja go lubię. I on mnie chyba też" - opowiadała po latach w "Dzień Dobry TVN".

Małżeństwo rozpadło się po siedmiu latach, a Michał przyjął nazwisko matki. Sama Dymna przez lata nie mówiła i nie pokazywała swojego syna. Powody tej decyzji wyjaśniła w książce "Warto mimo wszystko. Pierwszy wywiad rzeka". "Wiele lat nie mówiłam, że mam syna Michała, bo on jest osobnym bytem, odrębnym człowiekiem, wstydził się i nie chciał, żebym o nim mówiła. (...) Teraz jest już dojrzały i wybacza mi, że o nim opowiadam" - tłumaczyła.

Anna Dymna: "Nareszcie mam córeczkę"

Anna Dymna nie kryje dumy ze swojego jedynaka. Doskonale wie, że zawsze może na niego liczyć. Michał nie poszedł w ślady znanej mamy, ale też związał się ze sztuką. Ukończył filmoznawstwo, ale swoje życie związał z muzyką. Michał Dymny gra na gitarze i klawiszach w alternatywnych zespołach: Nicleon i Neal Cassady & The Fabulous Ensamble.

Jak się okazuje, Michał Dymny również znakomicie sobie radzi w kuchni. "Żmija wykarmiona moją piersią, niektóre potrawy robi lepiej ode mnie" - żartowała aktorka na łamach magazynu "Pani".

Muzyk od lat jest w szczęśliwym związku z inną artystyczną duszą. Jego wybranką jest malarka Agata Kus. Ukochana Michała ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Para pobrała się trzy lata temu. "Nareszcie mam córeczkę! Marzę o tym, by byli zdrowi i szczęśliwi" - mówiła "Rewii" szczęśliwa aktorka.

Anna Dymna wyznała prawdę po śmierci księdza Isakowicza. "Miałam szczęście"

