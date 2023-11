Anna Dymna zapytana o botoks przez Kubę Wojewódzkiego! To temat tabu

Anna Dymna i Michał Figurski w programie Kuby Wojewódzkiego

Anna Dymna to ikona polskiego kina, a Kuba Wojewódzki to chyba największy skandalista wśród gwiazd telewizji. Gdy do tego dojdzie Michał Figurski, z którym samozwańczy król TVN ma mocno na pieńku, to wychodzi nam prawdziwa mieszanka wybuchowa. Wydawało się, że po tym, jak Kuba Wojewódzki został zmiażdżony w książce Michała Figurskiego, to szybko nie dojdzie do spotkania obu panów. Szczególnie ze na ripostę gwiazdora TVN jego dawny kolega także odpowiedział. Panowie jednak spotkali się w studiu. Obu przyćmiła jednak Anna Dymna. Przynajmniej tak można wywnioskować z zapowiedzi programu Kuby Wojewódzkiego, który zostanie wyemitowany na antenie TVN we wtorek, 14 listopada, o godz. 22:40. Prezenter bowiem wprost zapytał aktorkę o botoks! A od takich pytań gwiazdy zwykle uciekają jak poparzone.

Anna Dumna zapytana przez Kubę Wojewódzkiego o botoks

Kuba Wojewódzki po przekomarzankach z Michałem Figurskim nagle wypalił do Anny Dymnej. - W którym roku po raz pierwszy pomyślałaś o botoksie? - zagaił prezenter TVN. Ci, którzy liczyli na to, że aktorka poda jakąś konkretną datę, będą srodze zawiedzeni. Anna Dymna najwyraźniej nie miała ochoty zagłębiać się w ten temat. - Nie powiem Ci - ucięła artystka, która przez wielu fanów uznawana jest za najpiękniejszą aktorkę czasów PRL. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Anna Dymna i jak wyglądała w młodości.