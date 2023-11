Pogrzeb 24-letniej gwiazdy TVN. Wierzyć się nie chce w to, co ludzie zrobili po śmierci Patrycji Widery. Wzruszenie odbiera mowę

Wojna Kuba Wojewódzki - Michał Figurski. Padły słowa o romansie

Kuba Wojewódzki takiego ciosu raczej nie mógł się spodziewać. Mimo że samozwańczy król TVN na ogół nie komentuje tego, co mówią i piszą o nim inni, tym razem postanowił zrobić wyjątek. Skłoniła go do tego książka Michała Figurskiego, a ściślej wątek o relacjach pomiędzy dziennikarzami. - Nigdy nie komentuję, ale dziś wyjątek. Michał Figurski wyznał w swojej książce, że powodem naszego medialnego rozbratu był mój romans z jego ówczesną partnerką. G***o wpadło w wentylator. Nie wiem stary, czy gratulować ci dzisiejszej odwagi, czy wczorajszego tchórzostwa - napisał rozsierdzony Kuba Wojewódzki na Instagramie. Wygląda na to, że wojna pomiędzy celebrytami dopiero się rozkręca. Michał Figurski postanowił bowiem odpowiedzieć dawnemu kumplowi. I pomyśleć, że kiedyś panowie byli w znakomitej komitywie... (pod tekstem prezentujemy wspólne zdjęcia Kuby Wojewódzkiego i Michała Figurskiego).

Michał Figurski wymierzył Kubie Wojewódzkiemu kolejnego "plaskacza"

Prezenter zaatakował gwiazdora TVN pozornie miłym, pojednawczym wpisem. Nie trzeba jednak być specjalnie inteligentnym, by zrozumieć, że przepełniony jest on potężną dawką ironii. Wygląda na to, że Michał Figurski po prostu piórem wymierzył Kubie Wojewódzkiemu kolejnego "plaskacza". - Nie denerwuj się tak Misiu, bo ci cukier skoczy, zresztą wpadnij do Stodoły w Światowy Dzień Cukrzycy 14 listopada dobrej muzyczki posłuchać i zmierzyć wreszcie glikemię. Pora wreszcie przedłużyć... życie - napisał dawny kumpel Kuby Wojewódzkiego. I raczej nie zanosi się na to, któryś z nich zamilknął. Kolejne obsłony wojny Wojewódzki-Figurski zapewne pojawią się już niebawem.