Szczególne miejsce w sercu Anny Lewandowskiej zajmuje zmysłowa bachata, ale żona Roberta Lewandowskiego chętnie próbuje różnych stylów. Często prezentuje swoje umiejętności w sieci. Pod postami z treningów internauci dyskutują o jej predyspozycjach lub ich braku. Temat mocno podzielił fanów. Rafał Maserak skomentował te wyczyny w rozmowie z Plotkiem. Tancerz nie ukrywał, że jest zachwycony nowym hobby Lewej.

Rafał Maserak o tanecznym hobby Anny Lewandowskiej

- Wiem, że pokochała taniec, jest dla niej ważną sytuacją w jej życiu, daje jej dużo radości i mnie to bardzo cieszy, że mogłem ją zarazić tym tańcem i jak widać sprawia jej to bardzo dużą przyjemność - przyznał tancerz w rozmowie z dziennikarzami. Po czym odniósł się do niepochlebnych komentarzy, które czasem goszczą pod nagraniami Lewandowskiej. - Ona nie jest zawodową tancerką i widzę czasami te komentarze ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają się, że 'jaka ona jest sztywna', 'robi to, tamto źle', niech sami staną na parkiecie, niech sami to spróbują i się mogą wtedy wypowiadać - zaproponował nie bez słuszności Maserak.

Sama Ania Lewandowska najwyraźniej cieszy się tym, że może trenować i nie przejmuje się zbytnio komentarzami zazdrośników. Przeciwnie, często zachęca obserwatorów, by próbowali swoich sił na parkiecie. "Cały czas próbuję różnych stylów tanecznych. Każdy z nich pomaga mi się rozwinąć w inny sposób i daje dużą frajdę!" - czytamy pod jednym z postów.

Rafał Maserak uczył tańca Annę i Roberta Lewandowskich

Rafał Maserak jest utytułowanym tancerzem. Ogólnopolska rozpoznawalność i sławę przyniósł mu "Taniec z gwiazdami". W ostatniej edycji po raz pierwszy zasiadał w jury tanecznego hitu Polsatu, oceniając zmagania kolejnych par. Wcześniej przez 16 sezonów przyjmował na siebie rolę trenera. Dwukrotnie wraz z gwiazdami, którym partnerował - Anną Muchą oraz Julią Kamińską zdobył najwyższe trofeum programu - kryształową kulę. Rafał Maserak trenował także swego czasu Annę i Roberta Lewandowskich. Możliwe, że przyczynił się do tego, że żona kapitana naszej reprezentacji połknęła tanecznego bakcyla.

Tak kiedyś wyglądał Taniec z Gwiazdami. Pamiętacie 1. Edycję?