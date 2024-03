Taniec z gwiazdami. Rafał Maserak zostanie bezrobotny?! Nieoczekiwany zwrot akcji!

Rafał Maserak zadebiutował jako juror "Tańca z gwiazdami"

Rafał Maserak wielką sławę zdobył nie tylko dzięki występom na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami", lecz także z powodu głośnego romansu ze starszą o 17 lat Małgorzatą Foremniak. Ich związek długo był tajny, w końcu jednak tancerz zdawkowo zaczął się przyznawać do tego, co łączy go z gwiazdą "Na dobre i na złe". Potem jednak ich uczucie wygasło i związek nie przetrwał próby czasu. Teraz Rafał Maserak przypomniał o sobie szerszej publiczności, bo został jednym z jurorów "Tańca z gwiazdami". W pierwszym odcinku sędziowski debiutant w show zaliczył skandaliczną wpadkę, wypowiadając na wizji wulgarne słowo. Ale pierwsze koty za płoty. W drugim odcinku jurorowi poszło już znacznie lepiej. Szczególną uwagę widzowie zwrócili na komplementy, które Rafał Maserak prawił Dagmarze Kaźmierskiej. Najciekawsze było jednak to, co tancerz powiedział po występie Macieja Musiała.

Rafał Maserak zostanie bezrobotny?! Co stało się w programie "Taniec z gwiazdami"?

Rafał Maserak był pod wrażeniem pląsów aktora. Występ do tego stopnia przypadł jurorowi "Tańca z gwiazdami" do gustu, że wspomniał on o końcu swojej pracy. Czy Rafał Maserak zostanie bezrobotny?! Może nie od razu, ale... - Panowie, jeżeli wszyscy, którzy bierzecie udział w tym programie, będziecie tak tańczyli tango, to ja skończę pracować - wypalił na wizji gwiazdor. Mimo udanego występu Macieja Musiała, Rafał Maserak nie dał mu dziesiątki, czyli najwyższej noty przyznawanej w programie "Taniec z gwiazdami". Może zatem do tego końca tanecznej kariery byłego partnera Małgorzaty Foremniak jest jeszcze daleka droga... Chyba że tak bardzo polubi jurorowanie, że pląsy na parkiecie nie będą mu już w głowie.

