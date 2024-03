Szok! Piotr Stramowski pokazał, co ma pod spodniami. Zrobił to w centrum miasta

Rafał Maserak miał romans z Małgorzatą Foremniak, teraz ocenił Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela w "Tańcu z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel to jedna z najbarwniejszych par najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Mimo pojawiających się plotek o tym, że celebryci - delikatnie mówiąc - nie byli zadowoleni z tego, że zostali sparowani, dzielnie rywalizują z innymi uczestnikami show. Do tego Dagmara Kaźmierska spotkała się z samą Niną Terentiew, spełniając tym samym swoje wielkie marzenie. Z kolei Rafał Maserak obecnie realizuje się jako juror "Tańca z gwiazdami". Lata temu, gdy sam był w programie tancerzem, związał się ze swoją partnerką z parkietu - Małgorzatą Foremniak. Wówczas była to wielka sensacja w świecie show-biznesu, bowiem aktorka jest starsza od Rafała Maseraka aż o 17 lat. Ich romans długo był tajny. Znany z zamiłowania do dojrzałych kobiet celebryta w drugim odcinku najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami" ocenił m.in. to, co na parkiecie zaprezentowali Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel (w naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z występu Marcina Hakiela i Dagmary Kaźmierskiej).

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w "Tańcu z gwiazdami". Rafał Maserak wypalił, nie owijając w bawełnę

Rafał Maserak nie owijał w bawełnę, mówiąc o "Królowej życia". Wszystkiemu przysłuchiwał się Marcin Hakiel. - Kokietowałaś nie tylko Kena, ale również nas wszystkich. To było coś fantastycznego, byłaś w tym tańcu różowa - wypalił juror. Inni oceniający w programie "Taniec z gwiazdami" także docenili wysiłki Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela. - Ty na pewno uczysz nas jednego: nie chodzi o to, by wygrywać, ale grać. I uczysz nas takiego podejścia - stwierdził Tomasz Wygoda. - Jeżeli ktoś umie tak trzymać uśmiech i tak trzymać publiczność na emocjach, to naprawdę jesteś mistrzynią - oceniła Ewa Kasprzyk. Nawet Iwona Pavlović skierowała ciepłe słowa w kierunku celebrytki. - Był postęp, była cha-cha, był rytm - powiedziała nieco zachowawczo "Czarna Mamba". Ostatecznie para zebrała za swój występ 23 punkty.

