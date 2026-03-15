Izabella Krzan zadała szyku tuż przed Oscarami. Na czerwonym dywanie pokazała się w zjawiskowej sukni

Iwona Janczewska
2026-03-15 13:36

Już tylko godziny dzielą nas od najważniejszego wydarzenia w świecie filmu. W Los Angeles trwają ostanie przygotowania do 98. ceremonii rozdania Oscarów. Na miejscu jest już także Izabella Krzan, która jako korespondentka TVN będzie relacjonować wydarzenia prosto z czerwonego dywanu. W mediach społecznościowych pokazała już fotki z miasta aniołów - i swoją efektowną stylizację.

Izabella Krzan poleciała do Los Angeles na Oscary 2026

W nocy z 15 na 16 marca czasu polskiego odbędzie się 98. ceremonia rozdania Oscarów. To wydarzenie na które czekają fani kina i show-biznesu na całym świecie. Co roku na czerwonym dywanie prezentują się największe gwiazdy szklanego ekranu, a miliony widzów śledzą transmisję i komentują stylizacje sław.

W tym roku wśród dziennikarzy relacjonujących wydarzenia z Los Angeles znalazła się także Izabella Krzan. Prezenterka i modelka została wysłana do Stanów Zjednoczonych jako korespondentka TVN. Na Instagramie programu "Dzień dobry TVN" pojawiła się zapowiedź jej relacji.

Izabella Krzan melduje się na posterunku i prosto z Los Angeles przychodzi do nas z najważniejszymi informacjami tuż przed galą rozdania Oscarów

- napisano w mediach społecznościowych.

Zobacz także: Tak zmieniało się ciało Izabelli Krzan. W młodości była znakomitą sportsmenką

Izabella Krzan pokazała zjawiskową stylizację

Jeszcze przed galą Izabella Krzan pochwaliła się w sieci pierwszymi zdjęciami z wyjazdu. Uwagę fanów przyciągnęła zwłaszcza jej wieczorowa stylizacja. Prezenterka postawiła na efektowną czarną suknię z długim trenem, wysokim rozcięciem na nogę i ozdobnymi piórami. Kreację przygotował polski projektant Marcell Pustul. To nazwisko jest dobrze znane także poza Polską - projektant ubierał m.in. takie gwiazdy jak Beyoncé czy Lady Gaga.

Polecamy: Izabella Krzan kusi ciałem na wakacjach. Skąpe bikini rozpala wyobraźnię. To powinno być karalne!

Polskie akcenty na gali Oscarów

Gala rozdania Oscarów od lat budzi duże emocje również w Polsce. Widzowie nad Wisłą szczególnie uważnie śledzą wszystkie polskie akcenty - od nominacji rodzimych twórców po obecność polskich gwiazd na hollywoodzkich wydarzeniach towarzyszących.

Tym razem oczy wielu polskich fanów skierowane są właśnie na Izabellę Krzan, która będzie na bieżąco relacjonować wydarzenia z Los Angeles.

Zobacz w naszej galerii, jak Izabella Krzan prezentowała się na czerwonym dywanie!

