Najpiękniejsze wsie Małopolski. Biją na głowę oblegany Kraków i Zakopane

W Małopolsce nie trzeba szukać daleko, by znaleźć miejsca, w których czas płynie wolniej, a ludzie żyją w zgodzie z naturą. Między górami, dolinami i rzekami kryją się wsie o niepowtarzalnym uroku – pełne barwnych tradycji, drewnianych domów i spokojnych krajobrazów.

Małopolska, jakiej nie znacie. To tu skrywają się najpiękniejsze perły kraju

Małopolska to jeden z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych regionów Polski. Rozciąga się od górskich szczytów Tatr i Beskidów po malownicze doliny, rzeki i jeziora, tworząc krajobraz, który zachwyca o każdej porze roku.

Oczywiście, nie da się ukryć, że Kraków – dawna stolica Polski – stanowi kulturalne serce regionu, ale prawdziwe piękno Małopolski kryje się także w jej mniejszych miasteczkach i wsiach. Właśnie dlatego dziś przedstawimy wam aż 5 urokliwych wsi w Małopolsce, które warto mieć na swojej bucket liście!

Malownicze zakątki w Małopolsce pełne tradycji i spokoju

Małopolska zachwyca nie tylko bogactwem zabytków i pięknem gór, ale także swoimi niewielkimi, urokliwymi wioskami, w których życie toczy się spokojnym rytmem. Co ciekawe, to właśnie tam można poczuć prawdziwego ducha regionu – spotkać gościnnych mieszkańców, spróbować lokalnych potraw i zobaczyć drewniane domy, które pamiętają czasy naszych pradziadków. Z dala od turystycznego zgiełku, wśród zielonych wzgórz, pól i lasów, ukryte są miejsca, które wyglądają jak z malowniczej pocztówki.

Jednym z takich miejsc bez wątpienia jest wieś Zalipie, które wygląda jak wyjęta z bajki! Położona jest w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej i słynie z tradycji zdobienia domów barwnymi, kwiatowymi wzorami. Zwyczaj ten narodził się pod koniec XIX wieku i trwa do dziś, a co roku organizowany jest konkurs przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Dom Malarek w Zalipiu "Malowana Chata".

Perełka Małopolski i lubiany zakątek Makłowicza

Warto wspomnieć również o wsi oddalonej zaledwie 30 kilometrów od stolicy Małopolski. Mowa oczywiście o miejscowości Lanckorona. Miejscowość zachwyca klimatem, drewnianą zabudową i brukowanym rynkiem, nad którym górują ruiny średniowiecznego zamku. To miejsce ukochali artyści i miłośnicy spokoju.

