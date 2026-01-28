Ustka: Chwilę przed zabójstwem grali w karty. Piotr K. usłyszał zarzuty. To powiedział prokuratorowi

2026-01-28 14:25

"Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tą sprawą: od prokuratora, po sekretariat" – tak śledczy opisują to, co wydarzyło się w mieszkaniu przy Bałtyckiej 3 w Ustce. W środę Piotr K., 44‑letni major Służby Ochrony Państwa, usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zarzuty zabójstwa swojej 4-letniej córeczki Anieli oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób: pięcioletniego syna, żony oraz teściów.

Zabójstwo w Ustce. To działo się chwilę przed zabójstwem

Major przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Przez blisko dwie godziny opisywał przebieg dramatu. Nie odpowiadał jednak na pytania prokuratora. Jak ustaleń przekazanych reporterowi "SE" przez prokuraturę, feralnego wieczoru rodzina grała w karty, w popularnego "tysiąca". Gdy gra się skończyła, Piotr K. wstał od stołu, poszedł do kuchni, sięgnął po jeden z najdłuższych noży i nagle zaatakował bliskich.

Krzyki rozdarły blok. Jeden z sąsiadów wbiegł do mieszkania i próbował obezwładnić napastnika. Bezskutecznie. Piotr K. zabarykadował się w jednym z pokoi. Dopiero policjanci wyciągnęli go siłą. W mieszkaniu pozostały kałuże krwi i przerażeni domownicy walczący o życie.

Zabił córeczkę próbował zabić całą rodzinę mjr służby ochrony państwa zatrzymany

"Był świadomy tego, co mówił"

Szef Prokuratury Okręgowej w Słupsku Patryk Werner nie ujawnia szczegółów dotyczących motywów sprawcy.

– Ze względu na okoliczności i potrzebę weryfikacji nie będę wyjawiał treści ani przyczyn jego wyjaśnień – podkreśla. Potwierdza jednak, że Piotr K. był świadomy tego, co mówił, a jego relacja była logiczna. Pod blokiem w Ustce nadal palą się znicze. Mieszkańcy patrzą w okna pierwszego piętra i nie potrafią zrozumieć, jak doszło do tej masakry w rodzinie oficera elitarnej formacji.

Nawet śledczy nie mogą tego pojąć

- Byliśmy wstrząśnięci tą sprawą: od prokuratora, po sekretariat – powtarzają śledczy. I to jedno zdanie najlepiej oddaje skalę horroru, który rozegrał się w zwykłym mieszkaniu nad Bałtykiem.

Prokuratora złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Pitra K., grozi mu dożywocie.

