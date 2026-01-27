Jeszcze w niedzielę szli za rękę. Dzień później major SOP zaatakował rodzinę. „Złoty człowiek” zabił córeczkę

Piotr Lis
Piotr Lis
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-01-27 15:23

Jeszcze w niedzielę (25 stycznia) szli za rękę nad morze. Dzień później Piotrek rzucił się na rodzinę. Nie żyje jego córeczka. Żona i teściowa walczą o życie. Teść i synek Olek – przeżyli.

Tragedia w Ustce. Major SOP zaatakował rodzinę

Jeszcze w niedzielę szli razem nad morze. On − major SOP, ona − spokojna kobieta, do tego dzieci, teściowie. Trzymali się za ręce, wyglądali jak zakochani. Nic nie zapowiadało tragedii. A jednak. Dzień później, w tym samym mieszkaniu na 1 piętrze w Ustce, rozegrała się makabra. 44-letni Piotr K. chwycił za nóż i rzucił się na własną rodzinę. Zabił 4-letnią córeczkę, ranił żonę, teściów, syna, a potem sam próbował się zabić.

Na śniegu przy ul. Bałtyckiej wciąż widać ślady dramatu – krew, zużyte rękawiczki ratowników, porzucone opatrunki. To tutaj, w poniedziałkowy wieczór (26 stycznia), rozgrywały się sceny grozy. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu, cały zakrwawiony, pocięty. Policja musiała wyciągać go siłą.

Makabryczne odkrycie przy ulicy Bałtyckiej

Był skuty, owinięty bandażami, nie mógł się ruszyć. Widać było, że chciał się zabić − mówi sąsiad, który widział akcję służb. Wszyscy w okolicy są w szoku. − Złoty człowiek! Do rany przyłóż. Zawsze uśmiechnięty. Często tu przyjeżdżali − mówi sąsiad.

Widziałem ich w niedzielę, jak szli za rękę. Aż miło było patrzeć. Malwina, jego żona, to dobra kobieta, teściowa pielęgniarka. Jej rodzice też porządni ludzie. Teść był kierowcą − dodawał. Pani Mariola Pranga (63 l.), sąsiadka z naprzeciwka, wciąż nie może się otrząsnąć. − Nogi się pode mną ugięły. Do dziś płaczę. Taka tragedia! Ta dziewczynka... co ona była winna, co się teraz z ludźmi dzieje, takie kochające się małżeństwo − mówi przez łzy.

Piotr K. zawieszony w służbie

Piotr K. od 23 lat służył w Służbie Ochrony Państwa. Jeszcze w październiku przeszedł badania okresowe. Nic nie wskazywało na to, że coś jest nie tak. MSWiA zawiesiło go w obowiązkach, trwa procedura wydalenia ze służby.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. W środę Piotr K. ma zostać przesłuchany. Przebywa w szpitalu pod ścisłą ochroną. Policja i prokuratura nie ujawniają, gdzie dokładnie.

Mieszkańcy Ustki zadają sobie jedno pytanie: Dlaczego?

Mieszkańcy Ustki zadają sobie jedno pytanie: dlaczego? Dlaczego oficer służb miałby z zimną krwią chcieć zabić całą rodzinę? Jeszcze wczoraj dobrze o nim mówili. Dziś na śniegu zostały tylko ślady krwi. W tle − skrzeczące mewy i przerażająca cisza. Ludzie chodzą ze spuszczonymi głowami, przechodzą obok bloku numer 3 przy ulicy Bałtyckiej, zatrzymują się i milczą. Niektórzy zapalają znicze.

Super Express Google News
Ustka. Major SOP zabił 4-letnią córkę
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SOP
USTKA