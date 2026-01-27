Tragedia w Ustce. Rzucił się z nożem na swoją rodzinę. Nie żyje 4-letnia dziewczynka

Tragedia w Ustce (woj. pomorskie). W poniedziałek (26 stycznia) wieczorem 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował w mieszkaniu nożem swoją rodzinę. Nie żyje 4-letnia dziewczynka. Jak informuje policja, rannych jest pięć osób, w tym napastnik.

Ustka. 44-latek rzucił się z nożem na swoją rodzinę. Tragiczna śmierć 4-letniej dziewczynki

W poniedziałek (26 stycznia) około godz. 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań przy ul. Bałtyckiej w Ustce. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio ESKA, napastnikiem był ojciec dziecka, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa.

Na miejscu obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. Czteroletniej dziewczynki mimo długiej reanimacji nie udało się uratować – powiedział w rozmowie z PAP podkom. Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Ranni trafili do szpitali, w tym w asyście policjantów zatrzymany napastnik, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Jak podaje Radio Eska, śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu ataku oraz motywów działania sprawcy.

Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane. Śledczy analizują relacje świadków oraz materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji, zasłaniając się dobrem postępowania.

