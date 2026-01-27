Śmierć 4-letniej dziewczynki. Kim jest nożownik? Nowe ustalenia po tragedii w Ustce

W poniedziałek (26 stycznia) w Ustce doszło do tragicznego zdarzenia w mieszkaniu, gdzie agresywny mężczyzna zaatakował nożem rodzinę.

W wyniku ataku zginęła 4-letnia dziewczynka, a dwie kobiety są w stanie ciężkim.

Napastnik, funkcjonariusz SOP, również odniósł rany.

Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii? Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez śledczych.

Do tragedii doszło w poniedziałek (26 stycznia) w mieszkaniu przy ul. Bałtyckiej w Ustce. Radio Gdańsk informuje, że sąsiedzi z bloku usłyszeli krzyki i płacz dzieci. Próbowali dostać się do mieszkania, ale nie udało im się to. Około godz. 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o rodzinnej awanturze.

– Na miejscu obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. Czteroletniej dziewczynki mimo długiej reanimacji nie udało się uratować – poinformował podkom. Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Według informacji Radia Gdańsk 4-letnia dziewczynka zmarła w wyniku rany kłutej klatki piersiowej. Życia dziecka nie udało się uratować, pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji. Dziewczynka była córką napastnika.

Dwie kobiety są w ciężkim stanie. Rany odniósł również sam napastnik. 44-letni Piotr K. został zatrzymany. Jak podało Radio Gdańsk Piotr K. pracował w Służbie Ochrony Państwa. Do Ustki miał przyjechać z rodziną na ferie. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował swoich bliskich.

Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane. Śledczy analizują relacje świadków oraz materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji, zasłaniając się dobrem postępowania.

