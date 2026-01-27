Śmierć 4-letniej dziewczynki. Kim jest nożownik? Nowe ustalenia po tragedii w Ustce

Pojawiają się nowe informacje na temat tragedii w Ustce (woj. pomorskie). Mężczyzna zaatakował swoich bliskich nożem. Zginęła 4-letnia dziewczynka. Według nieoficjalnych doniesień Radia Gdańsk nożownik to 44-letni Piotr K., pracownik Służby Ochrony Państwa. Do Ustki przyjechał z rodziną na ferie. Szczegóły w dalszej części artykułu.

  • W poniedziałek (26 stycznia) w Ustce doszło do tragicznego zdarzenia w mieszkaniu, gdzie agresywny mężczyzna zaatakował nożem rodzinę.
  • W wyniku ataku zginęła 4-letnia dziewczynka, a dwie kobiety są w stanie ciężkim.
  • Napastnik, funkcjonariusz SOP, również odniósł rany.
  • Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii? Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez śledczych.

Do tragedii doszło w poniedziałek (26 stycznia) w mieszkaniu przy ul. Bałtyckiej w Ustce. Radio Gdańsk informuje, że sąsiedzi z bloku usłyszeli krzyki i płacz dzieci. Próbowali dostać się do mieszkania, ale nie udało im się to. Około godz. 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o rodzinnej awanturze.

Na miejscu obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. Czteroletniej dziewczynki mimo długiej reanimacji nie udało się uratować – poinformował podkom. Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Według informacji Radia Gdańsk 4-letnia dziewczynka zmarła w wyniku rany kłutej klatki piersiowej. Życia dziecka nie udało się uratować, pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji. Dziewczynka była córką napastnika.

Dwie kobiety są w ciężkim stanie. Rany odniósł również sam napastnik. 44-letni Piotr K. został zatrzymany. Jak podało Radio Gdańsk Piotr K. pracował w Służbie Ochrony Państwa. Do Ustki miał przyjechać z rodziną na ferie. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował swoich bliskich.

Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane. Śledczy analizują relacje świadków oraz materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji, zasłaniając się dobrem postępowania.

Źródło: Radio Gdańsk

Zdjęcia z miejsca dramatu: Materiały dzięki uprzejmości autorów profilu Aktualny Spotted Słupsk na Facebooku!

Rodzinna tragedia w Ustce. Nie żyje 4-letnia dziewczynka
11 zdjęć

