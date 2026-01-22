W sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek prokuratura planuje nowe działania w Sopocie i innej, tajnej lokalizacji.

Śledczy zakładają, że Iwona Wieczorek nie żyje i została zamordowana.

Celem działań jest odnalezienie ciała zaginionej.

Czy nowe poszlaki doprowadzą do przełomu w jednej z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w Polsce?

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Czynności prokuratury w Sopocie i "gdzieś jeszcze"

Kilka dni po komunikacie policji ws. kierującego białym fiatem cinquecento, który może mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek, gruchnęły nowe wieści na temat 19-latki. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, powiedział "Faktowi", że w najbliższych tygodniach w Sopocie i jeszcze w jednym miejscu, którego lokalizacji nie może zdradzić, będą prowadzone kolejne czynności w tej sprawie.

Ich celem jest odnalezienie ciała zaginionej w tajemniczych okolicznościach mieszkanki Gdańska, gdyż Stasielak wątpi, że Wieczorek może ostać odnaleziona cała i zdrowa.

- Dominującą wersją jest ta, że Iwona Wieczorek nie żyje i została zamordowana. Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne i doświadczenie życiowe, jest niewielkie prawdopodobieństwo, że Iwona jeszcze żyje - mówi prokurator.

Stasielak nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy śledczy wiedzą już, gdzie znajduje się ciało 19-latki. Jak dodaje, zdradzanie większej liczby szczegółów dotyczących najbliższych działań prokuratury mogłoby tylko zaszkodzić całej sprawie. To samo dotyczy kierowcy białego fiata, bo śledczy nie ujawniają, czy ostatecznie udało się ustalić jego tożsamość, czy nie.

Jak informuje "Fakt" żadnego związku ze sprawą Iwony Wieczorek nie miały natomiast przeszukania w Sopocie prowadzone kilka dni temu na ul. Polnej.

- Dementuję to, czynności przy ul. Polnej w Sopocie nie dotyczyły sprawy Iwony Wieczorek. To była czysta koincydencja czasowa. Czynności dotyczyły zaginięcia dwóch nastolatek w Zakopanem wiele lat temu - wyjaśnia Stasielak.

W tej sprawie również są poszukiwanie wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat zniknięcia dziewczyn.