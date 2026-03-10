To będzie najbardziej widowiskowy bieg w Polsce? Nocna Piątka rozświetli Gdańsk

Start wydarzenia zaplanowano dokładnie na 26 września 2026 roku o godzinie 20:00. Uczestnicy wyruszą bezpośrednio z płyty stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, gdzie zlokalizowana zostanie również meta całego wyścigu. Twórcy tego sportowego widowiska gwarantują niesamowite wrażenia wizualne i dźwiękowe, z których skorzystają zarówno sami zawodnicy, jak i zgromadzeni na trybunach kibice.

Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 zmienia zasady. Nowy termin biegu

W poprzednich edycjach rywalizacja na dystansie pięciu kilometrów toczyła się tego samego dnia co główny półmaraton. Organizatorzy podjęli jednak decyzję o gruntownej modyfikacji harmonogramu w 2026 roku, przenosząc ten krótszy start na sobotni wieczór. Taki zabieg organizacyjny nada imprezie zupełnie nowy, imprezowy charakter, odróżniając ją od klasycznych porannych zmagań.

„Od lat organizowaliśmy w ramach Garmin Półmaraton Gdańsk klasyczny bieg na 5 km, który startował chwilę po półmaratonie. W 2026 roku postanowiliśmy zmienić jego formułę i przenieść rywalizację na wieczór. Dzięki temu uczestnicy doświadczą zupełnie nowych emocji – połączenia sportowej adrenaliny z niepowtarzalnym klimatem wydarzenia po zmroku” – podkreśla Rafał Zakrzewski, dyrektor imprezy.

Z kolei zmagania na koronnym dystansie, mierzącym dokładnie 21,0975 kilometra, odbędą się zgodnie z wieloletnią tradycją w niedzielny poranek.

Oprawa wizualna Nocnej Piątki. Pirotechnika i muzyka na trasie

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego zadbali o bogatą oprawę artystyczną, chcąc stworzyć jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń biegowych w całym kraju. Na trasie oraz w strefie startowej zawodnicy będą mogli podziwiać mnóstwo atrakcji urozmaicających wysiłek fizyczny. Znalazły się wśród nich:

nowoczesne pokazy laserowe połączone z tłem muzycznym bezpośrednio na płycie gdańskiego obiektu,

efektowne instalacje pirotechniczne rozlokowane na wyznaczonym odcinku,

specjalne strefy muzyczne z udziałem DJ-a, które mają motywować do szybszego pokonywania kilometrów,

profesjonalne i zapierające dech w piersiach pokazy ognia.

„Chcemy, aby Nocna Piątka była jedną z najlepszych imprez w Trójmieście. Nie tylko pod względem biegowym, ale także atmosfery zabawy i wspólnego spędzania czasu” – mówi Marcin Florek, prezes Labosport Polska.

Kto może wystartować w Nocnej Piątce 2026 w Gdańsku?

Wieczorna rywalizacja na dystansie pięciu kilometrów to doskonały wybór dla amatorów stawiających swoje pierwsze kroki w świecie sportu. Jednocześnie dla bardziej doświadczonych biegaczy będzie to idealna forma aktywnej rozgrzewki przed głównymi niedzielnymi zawodami na dłuższym dystansie.

Przedstawiciele wydarzenia zauważają, że spora część zapisanych osób zamierza podjąć podwójne wyzwanie. Tacy zawodnicy przebiegną w sobotę krótszą trasę, aby następnego dnia zmierzyć się z wymagającym półmaratonem.

Niespodzianki od organizatorów Nocnej Piątki. Świecące akcesoria

Wszyscy startujący znajdą w swoich pakietach specjalny, fluorescencyjny gadżet, który rozświetli mrok podczas biegu. Organizatorzy gorąco zachęcają do przynoszenia własnych elementów odblaskowych, a nawet całych strojów świecących w ciemności, co dodatkowo uatrakcyjni wizualnie cały peleton.

Oprócz tego na mecie będzie czekać unikalna nagroda dla każdego, kto przekroczy linię końcową. Twórcy zapowiadają, że już niebawem oficjalnie zaprezentują projekt pamiątkowego medalu dedykowanego uczestnikom tej wieczornej imprezy.

Internetowa rejestracja na to sportowe święto została już uruchomiona na oficjalnej stronie wydarzenia. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie i spodziewaną frekwencję liczoną w tysiącach osób, organizatorzy radzą nie zwlekać z zapisami na jeden z najbardziej wyczekiwanych jesiennych biegów na Pomorzu.