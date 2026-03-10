Po 24 latach znika kino w jednej z pomorskich galerii handlowych. Znamy powód decyzji

2026-03-10 14:26

Po niemal 24 latach kino Helios w gdańskim Alfa Centrum kończy swoją działalność. Ostatnie seanse zaplanowano na 27–29 marca. Decyzja ma związek z planowaną w przyszłości likwidacją całego centrum handlowego. To kolejne kino, które zniknie z mapy Trójmiasta w 2026 roku. Szczegóły poniżej.

Koniec kina w Alfa Centrum. Helios znika z Gdańska po niemal 24 latach

Po blisko 24 latach kino sieci Helios w galerii Alfa Centrum przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku zakończy swoją działalność – informuje portal trojmiasto.pl. Przez niemal ćwierć wieku obiekt był jednym z najważniejszych punktów na filmowej mapie dzielnicy Przymorze. Jeszcze w marcu kino zniknie jednak z miasta. To kolejna, po sopockim Multikinie, przestrzeń dla miłośników kina w Trójmieście, która przestanie działać w 2026 roku.

- Blisko ćwierć wieku wspólnej historii to znacznie więcej niż działalność operacyjna. To tysiące premier, miliony widzów i niezliczone osobiste wspomnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wybierali nasze kino jako miejsce ważnych chwil - poinformował Tomasz Jagiełło, prezes Helios SA, cytowany przez portal.

Likwidacja galerii w Gdańsku. W jej miejscu powstanie 700 mieszkań

Decyzja o zakończeniu działalności kina jest związana z planowaną w przyszłości likwidacją całego centrum handlowego. Galeria przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, działająca od 2002 roku, jakiś czas temu została sprzedana. Nowym właścicielem nieruchomości został Euro Styl należący do Grupy Dom Development. W miejscu obecnej galerii ma powstać nowa, wielofunkcyjna zabudowa obejmująca mieszkania oraz lokale usługowe. Wstępna koncepcja inwestycji przewiduje budowę około 700 mieszkań o różnej powierzchni.

Zakończenie działalności kina Helios w Alfa Centrum będzie symbolicznie uczczone specjalnym, pożegnalnym weekendem zaplanowanym na 27–29 marca. W tym czasie widzowie będą mogli po raz ostatni odwiedzić sale kinowe i skorzystać z seansów przygotowanych w promocyjnych cenach.

