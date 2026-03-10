Kiedy wypada najdłuższy dzień 2026 roku? Znamy datę i czas trwania!

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Przejście z czasu zimowego na letni tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę marca. Wtedy przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do przodu, co w praktyce oznacza krótszy sen o 60 minut. Powrót do czasu zimowego wiąże się natomiast z cofnięciem zegarków o godzinę. Dzięki wiosennej zmianie zyskujemy jednak aż o godzinę dłuższy dzień ze słońcem na horyzoncie w ciągu zaledwie jednej doby.

W 2026 roku na czas letni przejdziemy w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. O godzinie 2:00 w nocy przestawimy zegary na 3:00, przyspieszając upływ czasu o godzinę. Od tego momentu dni będą się wydłużać jeszcze szybciej, aż osiągną swój szczyt, po którym nastąpi odwrócenie trendu i ponowne skracanie się dnia. Kiedy dokładnie nastąpi ta kulminacja i kiedy w 2026 roku dzień osiągnie maksymalną długość?

Data i długość najdłuższego dnia w 2026 roku

Najdłuższy dzień w 2026 roku przypadnie, podobnie jak rok wcześniej, na 21 czerwca. Zeszłoroczny rekord wynosił średnio 16 godzin i 47 minut, co oznacza, że był o 9 godzin i 5 minut dłuższy od najkrótszego dnia w 2024 roku, odnotowanego 21 grudnia.

Podczas przesilenia letniego w Polsce czas trwania najdłuższego dnia różni się w zależności od położenia geograficznego. Najdłużej słońce świeci na północy kraju. W rejonie Jastrzębiej Góry, czyli na najbardziej wysuniętym na północ skrawku Polski, dzień potrwa około 17 godzin i 20 minut. Na południu ten czas jest znacznie krótszy – tam najdłuższy dzień w roku potrwa około 16 godzin i 12 minut, czyli ponad godzinę krócej.

Co to jest Noc Świętojańska, Noc Kupały i Midsummer?

Najkrótsza noc w roku nosi miano Nocy Kupały. To słowiańskie święto celebruje letnie przesilenie słoneczne. W krajach anglosaskich ten moment określany jest mianem Midsummer.

Podobnie jak przesilenie zimowe 25 grudnia (które zyskało wymiar chrześcijańskiego Bożego Narodzenia), tak i to letnie święto zostało zaadaptowane przez chrześcijaństwo. Dzięki temu Noc Kupały przekształciła się w wigilię św. Jana, znaną powszechnie jako Noc Świętojańska.

W Polsce obchody Nocy Kupały zakorzeniły się najmocniej w tradycjach Mazowsza i Podlasia. Było to święto żywiołów: wody, słońca i księżyca. Słowianie w tym czasie czcili płodność, urodzaj, miłość i radość. Zbliżony charakter miały uroczystości organizowane przez ludy germańskie, celtyckie i bałtyckie.

Kiedy przypada przesilenie letnie i początek lata w 2026 roku?

Przesilenie letnie zbiega się z najdłuższym dniem w roku. To moment, w którym oś obrotu Ziemi maksymalnie wychyla się w stronę Słońca, sprawiając, że biegun północny znajduje się bliżej naszej gwiazdy niż biegun południowy.

Na półkuli północnej to zjawisko występuje zazwyczaj 20 lub 21 czerwca. W tym roku przypada ono odmiennie niż w latach 2021 i 2022, gdy miało to miejsce 21 czerwca. A kiedy rozpoczyna się kalendarzowe lato? Wypada ono w tym samym terminie, co najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku, czyli podczas przesilenia letniego. To oznacza, że lato oficjalnie powitamy 21 czerwca i potrwa ono aż do września.

