Koszmarny wypadek podczas powrotu z urodzin w Dębnicy Kaszubskiej. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn [GALERIA]

Zarzuty po śmiertelnym wypadku w Dębnicy Kaszubskiej

Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła zarzuty dwóm obcokrajowcom – kierowcy oraz pasażerowi osobowego volkswagena – w związku z tragicznym wypadkiem w Dębnicy Kaszubskiej. W jego wyniku zginęła jedna z potrąconych pieszych, a dwie kolejne zostały przewiezione do szpitala. Informację tę przekazano we wtorek, 10 marca.

40-letni Yevhen S. został oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu oraz o ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z kolei 44-letni Ihor L. usłyszał zarzut pomocnictwa – według prokuratury miał umożliwić Yevhenowi S. popełnienie przestępstwa, udostępniając mu swój samochód. Mężczyzna jest także podejrzany o nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku.

Kierowca z zarzutami, pasażer podejrzany o pomocnictwo

- Yevhen S. przesłuchany w prokuraturze w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, po czym odmówił wyjaśnień. Ihor L. natomiast przyznał się jedynie do popełnienia pierwszego z przestępstw. Składając wyjaśnienia stwierdził, iż widział jak inne osoby udzielają pomocy potrąconym kobietom. Wobec czego nie dzwonił już po służby medyczne - przekazał prokurator Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z Radiem Eska.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, złożyła do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek o zastosowanie wobec Yevhena S. trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Rozpatrzenie wniosku zaplanowano na wtorek przed południem.

W przypadku drugiego z podejrzanych prokurator zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Śmiertelny wypadek w Dębnicy Kaszubskiej. Anna wracała z urodzin chrzestnej

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 20 w Dębnicy Kaszubskiej, w powiecie słupskim na Pomorzu. Jak ustalił „Fakt”, trzy kobiety — 47-letnia Anna, jej siostra Małgorzata oraz kuzynka — wracały z urodzin chrzestnej pierwszej z nich. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący osobowym Volkswagenem, jadąc od strony Słupska na zakręcie drogi wojewódzkiej nr 210 stracił panowanie nad autem. Następnie wjechał na chodnik i potrącił idące nim kobiety. Kierowca i pasażer porzucili samochód i uciekli z miejsca zdarzenia. W wypadku śmierć na miejscu poniosła 47-letnia Ana. Pozostałe kobiety trafiły do słupskiego szpitala.

Niedługo po wypadku w Dębnicy Kaszubskiej policjanci zatrzymali Ihora L. Drugi z mężczyzn, Yevhen S., został ujęty kilka godzin później – w nocy z soboty na niedzielę w Słupsku. W chwili zatrzymania obaj byli pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u pierwszego 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast u drugiego 1,4 promila. Zgodnie z prawem, za spowodowanie śmiertelnego wypadku po alkoholu grozi do 20 lat więzienia.

Na miejscu zdarzenia policja pod nadzorem prokuratora przeprowadziła oględziny, podczas których zostały zabezpieczone ślady przestępstwa. Ciało zmarłej kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

