Wsyp do wody 1 łyżeczkę wstrętnej przyprawy i opryskaj rośliny. Mszyce natychmiast znikną z twojego ogrodu. Domowy oprysk na mszyce

Domowy oprysk na mszyce w ogrodzie. Czym zwalczyć szkodnika?

Mszyce w ogrodzie spędzają sen z powiek chyba każdemu jego posiadaczowi. Te małe, żerujące owady potrafią w krótkim czasie osłabić rośliny, powodując deformacje liści, zahamowanie wzrostu, a nawet obumieranie roślin. Dlatego tak ważne jest, aby umieć je szybko rozpoznać, wiedzieć, jak z nimi skutecznie walczyć i jak zapobiegać ich powrotowi. Jak wyglądają i gdzie żerują? Mszyce to niewielkich rozmiarów owady o miękkim ciele. Najczęściej spotykane są na młodych pędach, liściach i pąkach kwiatowych. Ze względu na fakt, że mszyce najczęściej ukrywają się na spodniej stronie liści, trudno je w porę dostrzec. A z racji, że żarłoczne szkodniki potrafią w krótkim czasie osłabić roślinę, doprowadzając do deformacji pąków, liści i zahamowania wzrostu, trzeba jak najszybciej się ich pozbyć z naszych kwiatów. W takiej sytuacji warto przygotować domowy oprysk na mszyce i spryskać nim zaatakowane rośliny w ogrodzie. Wykorzystaj do tego popularną, choć przez wiele osób nielubianą przyprawę.

Wsyp do wody 1 łyżeczkę przyprawy i opryskaj rośliny. Mszyce znikną

Do przygotowania oprysku na mszyce potrzebujesz 500 ml wody, 1 łyżeczki pieprzy cayenne i opcjonalnie odrobiny szarego mydła. Do wody wsyp łyżeczkę przyprawy chili, a gdy ostygnie dodaj 3 krople szarego mydła. Powstały płyn przelej do butelki z atomizerem i dokładnie opryskaj wszystkie części rośliny, ze szczególnym uwzględnieniem spodniej strony liści, gdzie mszyce często się gromadzą. Upewnij się, że oprysk dotarł do każdej mszycy. Pamiętaj, aby spryskiwać rośliny wcześnie rano lub późnym wieczorem, kiedy słońce nie jest intensywne. Unikniesz w ten sposób poparzeń liści. Powtarzaj oprysk co 3-5 dni, aż do całkowitego zniknięcia mszyc.

Sposób na zwalczenie mszyc. Jak działa chili?

Taki domowy oprysk na mszyce jest nie tylko tani w przygotowaniu, ale także ekologiczny. Kapsaicyna zawarta w pieprzy cayenne drażni układ nerwowy mszyc, co prowadzi do ich dezorientacji i zniechęca do żerowania. Silny zapach i smak chili odstrasza mszyce.Z kolei mydło niszczy woskową powłokę ochronną mszyc, prowadząc do ich odwodnienia i śmierci. Dodatkowo może zatykać ich otwory oddechowe.

