Zabierz dziecku i przetrzyj dokładnie deskę rozdzielczą w aucie. Będzie lśnić jak prosto z salonu. Domowy sposób na czyszczenie kokpitu samochodowego

Wiosenne porządki w samochodzie to idealny moment na zadbanie o czystość kokpitu, który po zimie jest często brudny.

Zamiast drogich preparatów, wypróbuj prosty i tani domowy sposób, który sprawi, że deska rozdzielcza będzie lśnić.

Odkryj, jak użycie zwykłej oliwki pielęgnacyjnej dla dzieci może odmienić wygląd wnętrza Twojego auta.

Chcesz wiedzieć, jak dokładnie wyczyścić kokpit i utrzymać jego blask? Przeczytaj cały artykuł!

Zabierz dziecku i przetrzyj dokładnie deskę rozdzielczą w aucie. Będzie lśnić

Wiosenne porządki w aucie zachęcają wielu kierowców nie tylko do zadbania o karoserię pojazdu, ale również o jego wnętrze. Pierzemy dywaniki, tapicerkę, myjemy szyby od środka, a także plastikowe elementy wnętrza samochodu, które po zimie są najczęściej mocno zabrudzone błotem. Oczywiście jednym z takich elementów, na których bardzo szybko widać kurz i wszelkie zabrudzenia jest kokpit samochodowy. Powłoka kurzu na desce rozdzielczej zdecydowanie razi w oczy kierowcę, kiedy pada na nią słońce. Jak zatem wyczyścić kokpit samochodowy, aby lśnił przez długi czas? Oczywiście można skorzystać z przeróżnych preparatów, które kupimy w każdym sklepie z wyposażeniem samochodowym. Warto jednak wypróbować tańszy i do tego domowy sposób na czyszczenie kokpitu w aucie. Wystarczy mieć do tego zwykłą oliwkę pielęgnacyjną do ciała. Zabierz ją swojemu dziecku i przetrzyj dokładnie deskę rozdzielczą, a będzie lśnić.

Domowe sposoby na czyszczenie kokpitu samochodowego

Czyszczenie kokpitu samochodowego to ważny element dbania o wnętrze pojazdu. Regularne czyszczenie nie tylko poprawia estetykę, ale także zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza w samochodzie. Dokładnie odkurz wszystkie zakamarki, kratki wentylacyjne, szczeliny między elementami i pod fotelami. Pamiętaj o użyciu wąskiej końcówki, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Do usuwania kurzu z kratek wentylacyjnych, przycisków i innych drobnych elementów, gdzie odkurzacz może być za duży. W celu usunięcia wszelkich plam przygotuj roztwór wody z octem. Wymieszaj równe części wody i białego octu w butelce ze spryskiwaczem. Spryskaj delikatnie ściereczkę z mikrofibry (nigdy bezpośrednio na kokpit!) i przetrzyj powierzchnie. Ocet ma właściwości odkażające i usuwa tłuste plamy. Po przetarciu, przetrzyj suchą ściereczką, aby uniknąć smug.

6

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie