Ta data jest dla ogrodników wyjątkowa. Wtedy sadzonki trafiają do ziemi

Dla ogrodników sezon zaczyna się w połowie maja

Dla wielu miłośników ogrodnictwa prawdziwy start sezonu następuje wtedy, gdy młode sadzonki mogą opuścić domowe parapety i bezpiecznie trafić do gruntu. Wymaga to doskonałego wyczucia czasu, by nie stracić efektów dotychczasowej pracy. Z historycznego punktu widzenia istnieje jedna, powszechnie uznawana przez ogrodników data, stanowiąca symboliczny i bezpieczny termin rozpoczęcia właściwych prac, niezależnie od tego, jak dokładne są dzisiejsze prognozy pogody. Gdy minie ten ważny moment, ogrody zaczynają tętnić życiem, a do ziemi można przenieść nawet te najbardziej wrażliwe na chłód gatunki, które szybko się ukorzenią i zapewnią obfite plony. Choć obecnie wiele mówi się o zmianach klimatycznych, większość działkowców woli dmuchać na zimne. Tradycyjny termin to dla nich wyznacznik zdrowego rozsądku, po którym można wreszcie ruszyć z pełnym zaangażowaniem w planowanie i sadzenie.

Każdy, kto marzy o letnich i jesiennych koszach pełnych własnych warzyw, wie, że 15 maja to kluczowy moment na przeniesienie sadzonek do gruntu. To właśnie Zimna Zośka – ostatni z tzw. zimnych ogrodników, po którym, jak pokazują wieloletnie obserwacje, drastycznie spada ryzyko wystąpienia nocnych przymrozków.

Zimna Zośka to święto dla działkowców

Mimo że współczesne prognozy pogody są niezwykle precyzyjne, dla doświadczonych pasjonatów ogrodnictwa ten termin pozostaje wręcz świętością. Do tego czasu rośliny trzymane są w szklarniach, na parapetach czy w tunelach, a każde ochłodzenie wieczorem wiąże się z nerwowym zerkaniem na termometr.

Po 15 maja ogrody budzą się do życia

Po Zimnej Zośce, czyli 15 maja, w ogrodach zaczyna się prawdziwe szaleństwo. To moment, w którym do ziemi mogą trafić rośliny najmniej odporne na niskie temperatury: pomidory, ogórki, bakłażany, papryka, cukinia i dynia. Wtedy też można bezpiecznie ozdobić rabaty i donice takimi kwiatami jednorocznymi jak surfinie, pelargonie, aksamitki czy begonie. Ziemia jest już odpowiednio nagrzana, co ułatwia roślinom adaptację i szybki wzrost, a to bezpośrednio przekłada się na przyszłe zbiory.

Nawet przy coraz powszechniejszych doniesieniach o ociepleniu klimatu i szybszym przyjściu wiosny, ogrodnicy stawiają na ostrożność. Wystarczy bowiem jeden mroźny poranek, by zniszczyć efekty tygodni troskliwej opieki nad sadzonkami. Dlatego cierpliwość jest tu na wagę złota. Zimna Zośka to nie tylko termin w kalendarzu, ale przede wszystkim dowód na skuteczność doświadczenia, które od pokoleń chroni uprawy. Gdy ten dzień wreszcie mija, w ogrodach robi się tłoczno od pracujących, a wizja letnich zbiorów staje się coraz bardziej realna.

