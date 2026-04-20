Koniec z twardym i suchym mięsem. Ten jeden składnik gwarantuje idealnie soczyste kotlety schabowe

Tradycyjny polski schabowy nierzadko traci swoją wilgotność i miękkość podczas smażenia.

Wystarczy zastosować sprawdzoną metodę, aby wieprzowina zachowała niesamowitą kruchość.

Poznaj kulinarny sekret, dzięki któremu zaserwujesz rodzinie obiad o iście restauracyjnej jakości.

Smażona wieprzowina w chrupiącej panierce to dla większości z nas kulinarny symbol dzieciństwa i nieodłączny element weekendowego biesiadowania. Zazwyczaj na talerzach towarzyszą jej ugotowane ziemniaki oraz klasyczna mizeria lub zasmażana kapusta. Choć przepis wydaje się banalnie prosty, osiągnięcie odpowiedniej miękkości mięsa wymaga nieco więcej zachodu niż tylko solidne rozbicie tłuczkiem. Doświadczeni kucharze od lat stosują niezawodny patent, który gwarantuje, że schab nigdy nie wyjdzie z patelni twardy jak podeszwa.

Jak zrobić idealne kotlety schabowe? Trik z mlekiem i cebulą

Kluczem do kulinarnego sukcesu jest odpowiednie potraktowanie plastrów wieprzowiny jeszcze przed nałożeniem bułki tartej i jajka. Sekret tkwi w długim namaczaniu rozbitego mięsa w mleku z dodatkiem pokrojonej w plastry cebuli. Obecne w nabiale enzymy oraz kwas mlekowy skutecznie rozluźniają włókna mięśniowe, sprawiając, że schab traci swoją naturalną sprężystość i staje się niezwykle delikatny. Płyn głęboko wnika w strukturę wieprzowiny, co skutecznie chroni ją przed drastycznym wysuszeniem na gorącym tłuszczu. Z kolei dodatek świeżej warzywnej wkładki gwarantuje głęboki i wyrazisty aromat. Kawałki mięsa najlepiej zalać mleczną marynatą i wstawić do lodówki na kilka godzin, a optymalnie na całą noc. Ten niewielki wysiłek zaowocuje niesamowicie chrupiącym z zewnątrz i niespotykanie wilgotnym w środku daniem.

