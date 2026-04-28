Poseł Berkowicz wspomniał o akcji Łatwoganga i Owsiaku. Znany ksiądz nie wytrzymał i upomniał polityka!

Kilka słów porównania akcji Łatwoganga i Owsiaka napisał w sieci m.in. poseł Konfederacji, Konrad Berkowicz. Polityk zdecydował się wspomnieć o zbiórce, która narobiła ogromnego pozytywnego zamieszania. Przy okazji parlamentarzysta wbił szpilę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jej twórcy, Jerzemu Owsiakowi. Legendarny szef WOŚP oczywiści przyglądał się akcji Łatwoganga i podsumował ją tuż po zakończeniu transmisji na żywo, w czasie której odbywała się zbiórka na rzecz chorych.

Moi drodzy. 251 milionów złotych. Suma nieprawdopodobna. Przypominam sobie, jak 34 lata temu, kiedy robiliśmy pierwszy finał, nasza zbiórka wynosiła na dzisiejsze pieniądze nieco ponad 3,7 mln zł. Ale ile było szczęścia, ile było radości. Ile było fascynacji tym, co się wydarzyło. Ten dzisiejszy dzień dla organizatorów myślę, że jest właśnie takim samym dniem. Wszystko, co może się wydarzyć, jeszcze jest przed nimi. Właśnie ogłosili, że 26 kwietnia będzie taki coroczny dzień poświęcony onkologii dziecięcej. Super pomysł, aby to nie uciekło, aby ta cała energia i ludzie, którzy to robią po swojemu, tak jak oni chcą, żeby robić to później ponownie, powielać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I robić z tego naprawdę fantastyczne historie - podsumował Jerzy Owsiak.

Komentarz twórcy WOŚP nie uszedł uwadze posła Konfederacji, Konrada Berkowicza, który przyznał, że nie jest zaskoczony wypowiedzią Jerzego Owsiaka: - Nie dziwi mnie dzisiejsza reakcja Owsiaka. On wie, że zbiórka łatwoganga zniszczyła jego monopol na dobroczynność. Więcej. Łatwogang zrobił to bez tego, z czym Owsiak nie mógłby się obyć - bez pomocy wielkich mediów, banków i całego aparatu państwa. I to Owsiaka boli najbardziej - ocenił poseł.

Na jego komentarz niespodziewanie odpowiedział znany w sieci duchowny, zakonnik jezuita Grzegorz Kramer, który także działa na rzecz potrzebujących, choćby osób w kryzysie bezdomności. Jezuita odpowiedział Berkowiczowi krótko: - Rzecz w tym, że Jurek nigdy nie twierdził, że ma monopol. Dobroczynność może robić każdy. Zapraszamy, Pan może wyjść z pozycji nieustannego hejtu do działania. Zapewniam, to daje frajdę.

Rzecz w tym, że Jurek nigdy nie twierdził, że ma monopol. Dobroczynność może robić każdy. Zapraszamy, Pan może wyjść z pozycji nieustannego hejtu do działania. Zapewniam, to daje frajdę.— Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) April 27, 2026