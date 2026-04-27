Posłanka Dominika Chorosińska zabrała głos na temat akcji Łatwoganga. Rozpętała burzę!

Łatwogang zrobił coś, czego w polskim internecie jeszcze nie było. Przez 9 dni słuchał wciąż tej samej piosenki opisującej walkę z rakiem, a w czasie relacji na żywo w sieci, ludzie mogli wpłacać pieniądze na zbiórkę fundacji "Cancer Fighters" Do akcji przyłączyli się inni ludzie sieci, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze czy sportowcy. W sumie w czasie zbiórki zebrano 250 mln złotych.

O akcji młodego chłopaka mówiły wszystkie media, ale komentowali ją też politycy. Wpisy doceniające dzieło pojawiły się też w mediach społecznościowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kilka wpisów na temat akcji pojawiło się na profilu posłanki Dominiki Chorosińskiej. W jednym z nich posłanka zestawiła akcję z działalnością, jak łatwo się domyśleć, WOŚP (wskazuje na to choćby wspomnienie walki z sepsą):

250 mln zł zebranych bez zaangażowania samorządów, policji, straży miejskich i wojska. 250 mln zł bez obrzydliwych bilbordów ostrzegających przed "sepsą" i bez tysięcy darmowych reklam w państwowym Radiu i Telewizji. 250 mln zł zebranych bez szantażu "ale jak ci ktoś bliski zachoruje, to niech nie korzysta" itd. i bez oświadczeń, żeby w razie czego nie korzystać z aparatów szpitalnych na których jest naklejka fundacji wiadomej 250 mln zł, z których ani jedna złotówka nie pochodzi z wpłaty Spółki Skarbu Państwa. 250 mln zł zebranych bez akcji-wypij kawę na Orlenie. Po prostu zwykły chłopak z bloku, który chce pomóc.

Wpis posłanki PiS wywołał burzę. Ludzie zareagowali od razu i nie szczędzili mocnych słów wskazując, że niepotrzebne jest wskazywanie innych akcji i wypominanie ich działań: - Dominiko wykorzystujesz dobro ( nie swoje) by niszczyć drugiego człowieka, to co robisz jest po prostu podłe!; Brawo Pis i Konfederacje, piszecie tak jakby to wasza zasługa, szacun dla młodego człowieka(...); I tylko polityków żal bo nie mogli się podczepić po te akcje , tak trzymać; I po co to wszystko, żeby tylko doj** Owsiakowi. Politycy to żmije które nigdy się nie zmienia; Zdecydowanie nie bez powodu nie chciał żadnego polityka na streemie.. właśnie dlatego! Wstyd!!!; Pani też może zorganizować taką zbiórkę, proszę pokazać, że Pani też potrafi zrobić coś dobrego dla innych. Ale nie, lepiej znów szczuć, nawet przy tak pięknej akcji. Przykre to bardzo Szanowna Pani.

Faktycznie, w akcji Łatwoganga nie brali udziału politycy, ponieważ od razu pojawiło się zastrzeżenie, że ma to być wydarzenie całkowicie apolityczne, by łączyć a nie dzielić.

70