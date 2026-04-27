Marta Nawrocka ma powody do radości! Wspaniała wiadomość dla pierwszej damy

Marta Nawrocka cieszy się znacznie większym uznaniem społecznym niż jej mąż, Prezydent Karol Nawrocki. 50,5% respondentów ocenia ją pozytywnie, podczas gdy Prezydent otrzymuje znacznie niższe poparcie, zwłaszcza wśród wyborców koalicji rządzącej.

Marta Nawrocka budzi znacznie mniej negatywnych emocji i potrafi zyskać poparcie w różnych elektoratach politycznych. Cieszy się znaczącym poparciem wśród wyborców opozycji oraz zyskuje aprobatę u wyborców koalicji rządzącej,

Jej zdolność do pozyskiwania poparcia w różnych grupach politycznych wskazuje na jej potencjał do budowania pozytywnego wizerunku i przekraczania podziałów politycznych.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Marta Nawrocka, pełniąca funkcję Pierwszej Damy, cieszy się znacznie większym uznaniem społecznym niż jej mąż. Badanie miało na celu ocenę dotychczasowej postawy Marty Nawrockiej w jej roli.

Ogółem, 50,5 proc. respondentów ocenia ją pozytywnie, z czego 22,7 proc. to oceny "zdecydowanie pozytywne", a 27,8 proc. to oceny "raczej pozytywne". Głosy krytyczne stanowią łącznie 31 proc. wskazań, przy czym tylko 11,8 proc. to oceny zdecydowanie negatywne. Uwagę zwraca stosunkowo wysoki odsetek osób niezdecydowanych, wynoszący 18,5 proc., które wybrały odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Poparcia w poszczególnych elektoratach

Analiza wyników sondażu w podziale na elektoraty polityczne ujawnia interesujące tendencje dotyczące postrzegania Marty Nawrockiej. W przeciwieństwie do Prezydenta, jej osoba budzi znacznie mniej negatywnych emocji.

Wśród wyborców opozycji, Marta Nawrocka cieszy się znaczącym poparciem, wynoszącym aż 73 proc. W obozie koalicji rządzącej, mimo powszechnej krytyki wobec Prezydenta Karola Nawrockiego, Pierwsza Dama zyskuje aprobatę u 25 proc. badanych, co oznacza, że co czwarty wyborca koalicji ocenia ją pozytywnie. Dla porównania, Prezydent Nawrocki otrzymał pozytywną ocenę jedynie od 3 proc. wyborców koalicji w tym samym badaniu. Marta Nawrocka utrzymuje również silną pozycję wśród wyborców Konfederacji, z 53 proc. pozytywnych ocen i brakiem ocen zdecydowanie negatywnych. W grupie pozostałych wyborców, poparcie dla Pierwszej Damy wynosi 47 proc.

Pierwsza dama a prezydent

Dane z sondażu wskazują na wyraźną różnicę w odbiorze społecznym Marty Nawrockiej w porównaniu do jej męża. Jej zdolność do pozyskiwania poparcia w różnych grupach politycznych, w tym wśród wyborców opozycji i części koalicji rządzącej, świadczy o jej potencjale do budowania pozytywnego wizerunku i przekraczania podziałów politycznych. Wysoki odsetek osób niezdecydowanych może również wskazywać na potrzebę dalszego poznawania i oceniania jej roli przez społeczeństwo.

