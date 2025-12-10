Śmiertelne postrzelenie kobiety w Małopolsce. Policja ujawnia szczegóły

Tragedia w Małopolsce. Nie żyje 80-letnia mieszkanka gminy Ropa, w powiecie gorlickim. Staruszka została śmiertelnie postrzelona. Policja zatrzymała 92-latka z gminy Ropa, najprawdopodobniej brata ofiary.

Tragedia w Małopolsce. 80-latka zastrzelona w gminie Ropa. Kto pociągnął za spust?

Śmierć 80-letniej kobiety w gminie Ropa (powiat gorlicki). Do zdarzenia doszło w środę (10 grudnia). - Policjanci, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili, że rzeczywiście do takiego zdarzenia doszło. Niestety, 80-letnia mieszkanka gminy Ropa, pomimo udzielonej pomocy, nie żyje. W związku ze zdarzeniem zatrzymany został 92-letni mieszkaniec gminy Ropa - mówi w rozmowie z Radiem Eska podkom. Gustaw Janas, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Na miejscu pracuje prokurator i kilkudziesięciu policjantów.

