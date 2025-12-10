Uzbrojony w kij bejsbolowy i nóż mężczyzna wtargnął do firmy w Myślenicach

Zaatakował dwie osoby, w tym ochroniarza

Policjanci natknęli się na podejrzanego w drodze na interwencję

Napastnik zaatakował funkcjonariuszy, ignorując polecenia odrzucenia noża

Policjant użył broni palnej; mężczyzna zginął na miejscu

W Myślenicach doszło do ataku na terenie jednej z lokalnych firm. Dramat rozegrał się w środę (10.12) około godziny 11:45. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie uzbrojonym w kij bejsbolowy i nóż. Według ustaleń, napastnik wtargnął do zakładu i zaatakował dwie pracujące tam osoby. Jeden z ochroniarzy, ugodzony nożem, został przewieziony do szpitala.

Funkcjonariusze, jadąc na miejsce, zauważyli mężczyznę mogącego mieć związek ze zdarzeniem. - Agresor po zauważeniu policjantów zaatakował ich, trzymając nóż w ręce, nie reagując na kilkakrotne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia wydawane przez funkcjonariuszy. Policjant użył wobec mężczyzny broni palnej, w wyniku czego mężczyzna poniósł śmierć - informują małopolscy policjanci.

Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia. Dalsze postępowanie nadzoruje prokurator.