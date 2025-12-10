Uzbrojony mężczyzna wtargnął na teren firmy. Policjant oddał strzał, napastnik zginął

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-10 13:27

W jednej z firm w Myślenicach doszło do brutalnego ataku. Uzbrojony w kij bejsbolowy i nóż mężczyzna wtargnął na teren zakładu, ranił dwie osoby i uciekł. Chwilę później natknęli się na niego policjanci, a interwencja zakończyła się śmiertelnym użyciem broni.

Uzbrojony mężczyzna wtargnął na teren firmy. Policjant oddał strzał, napastnik zginął

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Uzbrojony w kij bejsbolowy i nóż mężczyzna wtargnął do firmy w Myślenicach
  • Zaatakował dwie osoby, w tym ochroniarza
  • Policjanci natknęli się na podejrzanego w drodze na interwencję
  • Napastnik zaatakował funkcjonariuszy, ignorując polecenia odrzucenia noża
  • Policjant użył broni palnej; mężczyzna zginął na miejscu

W Myślenicach doszło do ataku na terenie jednej z lokalnych firm. Dramat rozegrał się w środę (10.12) około godziny 11:45. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie uzbrojonym w kij bejsbolowy i nóż. Według ustaleń, napastnik wtargnął do zakładu i zaatakował dwie pracujące tam osoby. Jeden z ochroniarzy, ugodzony nożem, został przewieziony do szpitala.

Czytaj też: Tragiczny wypadek z udziałem policjantów. Jacek, Witold i Ryszard zginęli na miejscu

Funkcjonariusze, jadąc na miejsce, zauważyli mężczyznę mogącego mieć związek ze zdarzeniem. - Agresor po zauważeniu policjantów zaatakował ich, trzymając nóż w ręce, nie reagując na kilkakrotne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia wydawane przez funkcjonariuszy. Policjant użył wobec mężczyzny broni palnej, w wyniku czego mężczyzna poniósł śmierć - informują małopolscy policjanci.

Czytaj też: Żałoba w małopolskiej policji. Funkcjonariusze przekazali smutną wiadomość

Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia. Dalsze postępowanie nadzoruje prokurator.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLENICE
POLICJA MYŚLENICE
WIADOMOŚCI MYŚLENICE