Policja na peronach, ruch pociagów sparaliżowany. Szokujący wypadek na rampie dla niepełnosprawnych

2025-12-10 10:02

Setki pasażerów w Tarnowie przeżywają prawdziwy koszmar. Na peronach panuje chaos, a tablice informacyjne wyświetlają gigantyczne opóźnienia. Pociąg IC 37002/56 (IC) Wawel relacji Przemyśl Główny – Berlin Hbf, który miał planowo odjechać z Tarnowa o godzinie 6:53, ma już ponad trzy godziny opóźnienia. Utrudnienia dotknęły też inne pociągi. Co się stało?

Tłumy na peronach, ruch pociagów sparaliżowany. Co się stało?

Autor: Adrian Teliszewski/Super Express
Utrudnienia w ruchu pociągów. Pociąg Wawel stoi

Od wczesnych godzin porannych w Tarnowie występują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Sytuacja jest na tyle poważna, że na peronach zgromadziły się tłumy podróżnych, a stacja przypomina oblężoną twierdzę. Największe problemy dotknęły pasażerów pociągu IC 37002/56 (IC) Wawel, który kursuje na międzynarodowej trasie Przemyśl Główny – Berlin Hbf. Według informacji z portalu Pasażera PKP PLK, planowy odjazd z Tarnowa miał nastąpić o godzinie 6:53, jednak z powodu wypadku z udziałem człowieka, pociąg ten ma już ponad trzy godziny opóźnienia.

Jak podaje portal Pasażera, "Utrudnienia, które wystąpiły na trasie pociągu: Wypadek z człowiekiem". - Doszło do wypadku z udziałem człowieka - potwierdza "SE" oficer prasowy asp. Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. - Podczas wjeżdżania osoby niepełnosprawnej na rampę dla wózków, w niewyjaśnionych okolicznościach doszło do załamania podjazdu. Kobieta znajdująca się na wózku upadła i doznała urazu twarzy. W związku z obrażeniami musiała trafić do szpitala na diagnostykę. Pociąg Wawel został wstrzymany i na miejscu ruszyły wewnętrzne czynności PKP. Funkcjonariusze policji przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia - dodał policjant.

Pasażerowie pociągu Wawel, a także innych składów, które miały przejeżdżać przez Tarnów, muszą uzbroić się w cierpliwość. Wiele osób jest zdezorientowanych i szuka informacji o dalszych losach swoich podróży. Na dworcu panuje nerwowa atmosfera, choć obsługa stacji stara się na bieżąco informować o zmianach. Podróżni są proszeni o śledzenie komunikatów na tablicach informacyjnych oraz w aplikacjach mobilnych przewoźników.

