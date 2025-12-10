Seria wstrząsów w kopalni Janina. Najnowsze informacje zwalają z nóg

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-10 8:35

Choć w regionie wstrząsy górnicze nie należą do rzadkości, wczorajsze incydenty w kopalni Janina w Libiążu wzbudziły szczególne zaniepokojenie ze względu na swoją intensywność. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie przekazało szczegóły dotyczące silnych zdarzeń sejsmicznych, które wywołały falę telefonów od przestraszonych mieszkańców. Takiej magnitudy dawno nie doświadczyli.

Kopalnia Janina w Libiążu

i

Autor: MONKPRESS/ East News Kopalnia Janina w Libiążu
Super Express Google News
  • W kopalni Janina w Libiążu doszło do serii silnych wstrząsów, które wzbudziły niepokój mieszkańców.
  • Najsilniejszy wstrząs, o magnitudzie 3,10 w skali Richtera, był odczuwalny na powierzchni i spowodował wstrzymanie prac.
  • Kierownictwo kopalni podjęło działania, aby zapewnić bezpieczeństwo. 

Seria wstrząsów w kopalni Janina. Najnowsze informacje zwalają z nóg

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, we wtorek 9 grudnia odnotowano dwa znaczące wstrząsy górnicze w obszarze górniczym Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu. Pierwsze zdarzenie miało miejsce o godzinie 11:36 i charakteryzowało się magnitudą 2,09 w skali Richtera. Drugi, znacznie silniejszy wstrząs, zanotowano o godzinie 17:34, a jego magnituda wyniosła aż 3,10 w skali Richtera. Informacje te zostały potwierdzone w środę 10 grudnia przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, który monitoruje aktywność sejsmiczną w regionach górniczych.

Mieszkańcy Libiąża oraz okolicznych miejscowości zgodnie relacjonowali, że wstrząs odczuwalny po godzinie 17:30 był niezwykle silny i wywołał powszechne zaniepokojenie. 

Wybuch w kopalni Knurów Szczygłowice

Polecany artykuł:

Silny wstrząs w kopalni! Okoliczni mieszkańcy przerażeni

Szczegóły zdarzenia w kopalni

Do zdarzenia doszło w rejonie ściany wydobywczej kopalni Janina, na głębokości ponad 800 metrów. W związku z zaistniałą sytuacją, kierownictwo kopalni niezwłocznie podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu pracy w zagrożonym rejonie. Jest to standardowa procedura bezpieczeństwa, mająca na celu dokładne sprawdzenie stanu technicznego wyrobisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa górników. Na szczęście, jak dotąd, nie ma żadnych informacji o osobach poszkodowanych ani poważniejszych uszkodzeniach infrastruktury górniczej czy naziemnej.

W ostatnich tygodniach odnotowano już kilka potężnych wstrząsów, choć żaden z nich nie osiągnął takiej siły jak ten ostatni. To zjawisko budzi obawy o stan techniczny budynków, z których wiele może być narażonych na uszkodzenia w wyniku powtarzających się drgań.

Polecany artykuł:

Seria eksplozji wstrząsnęła Krakowem. Rafał K. sprawił, że na mieszkańców padł …
Seria eksplozji wstrząsnęła Krakowem. Rafał K. sprawił, że na mieszkańców padł blady strach. Wyznaczyli za niego nagrodę
13 zdjęć
Sonda
Czy doświadczyłeś kiedyś trzęsienia ziemi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOPALNIA
LIBIĄŻ
JANINA