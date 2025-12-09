Silny wstrząs w kopalni! Okoliczni mieszkańcy przerażeni

Zuzanna Sekuła
2025-12-09 19:43

We wtorek, około godziny 17:30, mieszkańcy Libiąża w Małopolsce doświadczyli silnego wstrząsu. Jak się okazało, źródłem była kopalnia Janina - informuje RMF FM. Co się wydarzyło?

Kopalnia Janina w Libiążu

i

Autor: Marcin Czekaj, Wikimedia Commons/ Creative Commons
  • Silny wstrząs w kopalni Janina zaniepokoił mieszkańców Libiąża.
  • Do zdarzenia doszło we wtorek.
  • Jakie są skutki wstrząsu?

Silny wstrząs w kopalni Janina

Jak podaje reporter RMF FM, do zdarzenia doszło kopalni Janina, w rejonie ściany wydobywczej, na głębokości ponad 800 metrów, a zaniepokojeni mieszkańcy Libiąża natychmiast po odczuciu wstrząsu zaczęli dzwonić do redakcji. Na ten moment nie ma informacji o przyczynie zdarzenia, ani skutkach, które mogło wywołać, w tym o ewentualnych poszkodowanych.

W związku z zaistniałą sytuacją, kierownictwo kopalni Janina podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu pracy w rejonie ściany wydobywczej. Jest to standardowa procedura w takich przypadkach, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz dokładne sprawdzenie stanu technicznego wyrobisk.

Wybuch w kopalni Knurów Szczygłowice

Sonda
Czy Polska powinna zamykać swoje kopalnie?
KOPALNIA