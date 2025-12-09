Silny wstrząs w kopalni! Okoliczni mieszkańcy przerażeni

Silny wstrząs w kopalni Janina zaniepokoił mieszkańców Libiąża.

Do zdarzenia doszło we wtorek.

Jakie są skutki wstrząsu?

Silny wstrząs w kopalni Janina

Jak podaje reporter RMF FM, do zdarzenia doszło kopalni Janina, w rejonie ściany wydobywczej, na głębokości ponad 800 metrów, a zaniepokojeni mieszkańcy Libiąża natychmiast po odczuciu wstrząsu zaczęli dzwonić do redakcji. Na ten moment nie ma informacji o przyczynie zdarzenia, ani skutkach, które mogło wywołać, w tym o ewentualnych poszkodowanych.

W związku z zaistniałą sytuacją, kierownictwo kopalni Janina podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu pracy w rejonie ściany wydobywczej. Jest to standardowa procedura w takich przypadkach, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz dokładne sprawdzenie stanu technicznego wyrobisk.

