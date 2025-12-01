Co z przerwą świąteczną? MEN wydało komunikat

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) potwierdziło, że zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2025/2026 potrwa od 22 do 31 grudnia 2025 r. To oznacza 10 dni ustawowo wolnych od zajęć. Do tego należy doliczyć weekend przypadający tuż przed oficjalnym terminem przerwy — 20 i 21 grudnia. W efekcie uczniowie rozpoczną wypoczynek już w sobotę, 20 grudnia, co daje 12 dni wolnego na starcie.

Odpoczynek nie kończy się wraz z nadejściem Nowego Roku. 1 stycznia to tradycyjnie dzień ustawowo wolny. Kolejny dzień, 2 stycznia, w wielu szkołach często bywa wskazywany jako wolny ze względu na organizację pracy po świętach, choć formalnie nie ma takiego statusu. Następnie przypada pierwszy weekend nowego roku — 3 i 4 stycznia. Uczniowie wracają do szkół w poniedziałek, 5 stycznia, jednak już dzień później czeka ich kolejne wolne. 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, również jest dniem ustawowo wolnym od nauki.

Czytaj też: Ferie zimowe 2026 przesunięte! Jest komunikat MEN

Największy wpływ na długość szkolnej przerwy mają tzw. dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, którymi dysponuje dyrektor szkoły. Jeśli placówka zdecyduje się wyznaczyć je na 2 i 5 stycznia 2026 r., uczniowie mogliby wrócić do szkoły dopiero... 7 stycznia, dzień po Święcie Trzech Króli.

Po zsumowaniu wszystkich dni — weekendów, przerwy świątecznej, Nowego Roku, wolnego 6 stycznia oraz dwóch dodatkowych dni dyrektorskich — otrzymujemy aż 18 dni bez zajęć! To więcej niż długość tradycyjnych ferii zimowych, co może sprawić, że będzie to najdłuższy nieferyjny okres odpoczynku w całym roku szkolnym.