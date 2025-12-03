Ferie zimowe 2026 przesunięte! Co się stało? Jest komunikat MEN

Jacek Chlewicki
2025-12-03 14:08

Ferie zimowe 2026 zostały przesunięte. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało zmiany, które mogą wpłynąć na plany rodzin. Od tego roku szkolnego przerwa zimowa będzie podzielona na trzy terminy zamiast czterech, a daty w wielu województwach zostaną zmienione. Dowiedz się, jak to wpłynie na Twoje plany zimowe.

Święta za chwilę, a tu taka informacja. Ferie zimowe przesunięte. Komunikat MEN

i

Autor: Wygenerowane przez AI Święta za chwilę, a tu taka informacja. Ferie zimowe przesunięte. Komunikat MEN

Ferie zimowe 2026 przesunięte. Komunikat MEN

Ferie zimowe przesunięte – co to oznacza dla ciebie i twojej rodziny? Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2025/2026, które wpłyną na ferie zimowe. Zamiast czterech tur wprowadzono zaledwie trzy, co stanowi największą korektę systemu od wielu lat. Ta decyzja już wywołuje burzliwe dyskusje wśród rodziców, uczniów i przedstawicieli branży turystycznej. Ale dlaczego właściwie zdecydowano się na taką rewolucję?

Koniec z chaosem? MEN zmienia zasady ferii zimowych

Nowe rozwiązanie to odpowiedź na zgłaszane od dawna postulaty. Wskazywano, że poprzedni podział na cztery grupy utrudniał planowanie zimowych wyjazdów rodzinom mieszkającym w blisko położonych województwach. Często zdarzało się, że sąsiednie regiony miały ferie w zupełnie innych terminach, co komplikowało wspólne plany i obciążało infrastrukturę turystyczną.

Dlatego MEN nie tylko zmniejsza liczbę terminów, ale również zmienia skład poszczególnych grup. W efekcie część regionów, które do tej pory wypoczywały w różnych okresach, będzie mieć teraz ferie jednocześnie. Ma to ułatwić organizację wypoczynku i równomierniej rozłożyć ruch turystyczny, zmniejszając zatłoczenie w popularnych kurortach. Szczegóły oraz dokładny terminarz ferii zimowych 2026 znajdziecie w dalszej części artykułu.

Terminy ferii zimowych - rok szkolny 2025/2026

Nowy rok szkolny przyniesie trzy tury zimowego wypoczynku, które będą trwały od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w galerii poniżej. Ferie zimowe to doskonały czas, by oderwać się od szkolnych obowiązków i naładować baterie. Wiele osób wybiera aktywności na świeżym powietrzu, takie jak jazda na nartach, łyżwach czy spacery po zaśnieżonych szlakach. To także dobra okazja, by spędzić więcej czasu z rodziną, nadrabiając filmy, gry planszowe czy wspólne wyjazdy. Pamiętaj, aby rezerwować noclegi z wyprzedzeniem, szczególnie w popularnych górskich kurortach, gdyż mniejsza liczba tur może zwiększyć obłożenie.

Harmonogram ferii 2026 poniżej:

Kiedy ferie? Daty przesuwają się w wielu regionach

W porównaniu z kalendarzem ferii zimowych z 2024/2025, daty dla wielu województw przesuwają się o kilka dni. Na przykład, uczniowie z województwa podlaskiego rozpoczną ferie 20 stycznia, podczas gdy w poprzednim roku szkolnym zaczynali 27 stycznia. Z kolei uczniowie szkół w woj. małopolskim w poprzednim roku rozpoczęli zimową przerwę 20 stycznia, w tym roku dopiero 2 lutego.

Zmiany dotyczą zarówno początku, jak i końca zimowej przerwy w poszczególnych regionach. W praktyce oznacza to, że część uczniów rozpocznie ferie nieco wcześniej niż rok wcześniej, inni natomiast - później. Warto dokładnie sprawdzić harmonogram, aby uniknąć niespodzianek.

Ważne daty w roku szkolnym 2025/2026, o których musisz pamiętać

Oprócz ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej podało również inne kluczowe daty, które warto zapisać w kalendarzu:

  • Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025
  • Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026
  • Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026
  • Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026
