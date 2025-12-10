Najpiękniejsze polskie wsie. Zimą wyglądają bajkowo!

Odkryj magiczne polskie wsie, które zimą zamieniają się w bajkowe krainy.

Sztuczna inteligencja wytypowała trzy wyjątkowe miejsca: malownicze Zalipie, góralski Chochołów i tatarskie Kruszyniany.

Sprawdź, które z nich oferują unikalne tradycje, architekturę i krajobrazy idealne na zimowy wypad.

Polska wieś od lat przyciąga tych, którzy chcą odpocząć od miasta i zobaczyć kraj w jego najbardziej autentycznej odsłonie. To właśnie tam wciąż można znaleźć tradycyjną zabudowę, lokalne zwyczaje, regionalną kuchnię i krajobrazy, które zmieniają się wraz z porami roku. Gdzie jednak jest najpiękniej? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która po chwili namysłu wskazała na trzy miejscowości.

Najpiękniejsze wsie w Polsce

Sztuczna inteligencja wskazała, że wśród miejsc, które najbardziej zachwycają urokiem, klimatem i wyjątkowością, są takie, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też mają swoją niepowtarzalną historię. To wsie, które stały się wizytówkami regionów - jedne dzięki tradycji i kulturze, inne przez architekturę albo położenie w bajkowym krajobrazie. Na pierwszym miejscu znalazła się małopolska perełka, znana w całej Polsce i daleko poza jej granicami, a mianowicie Zalipie.

Zalipie – malowana wieś, jakiej nie ma nigdzie indziej

Zalipie to niewielka miejscowość w Małopolsce, która od lat kojarzy się z jednym: kolorowymi, kwiatowymi zdobieniami pokrywającymi domy, stodoły, płoty i studnie. Tradycja "malowania wsi" sięga końca XIX wieku i do dziś jest tu żywa.

Chochołów – drewniana perła u stóp Tatr

Na drugim miejscu znalazła się wieś Chochołów również zlokalizowana w Małopolsce w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Miejscowość słynie przede wszystkim z wyjątkowo dobrze zachowanej, zwartej drewnianej zabudowy góralskiej i właśnie dlatego bywa nazywana "żywym skansenem Podhala". Wzdłuż jednej głównej ulicy stoi ponad sto tradycyjnych chałup z XVIII-XIX wieku.

Kruszyniany (Podlasie) – tatarska wieś z inną Polską w tle

Trzecie miejsce odbiega od Małopolski i lądujemy na Podlasiu, gdzie znajduje się wieś Kruszyniany. Stoi tu jeden z najstarszych meczetów w Polsce oraz mizar, czyli cmentarz muzułmański – oba obiekty wtopione w sielankowy, zielony krajobraz pogranicza.

Najpiękniejsze polskie wsie [ZDJĘCIA]

To najpiękniejsza wieś na świecie. Co weekend przyjeżdża tam 20 tys. turystów!