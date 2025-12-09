Duże zmiany w Małopolsce

Od 1 stycznia 2026 roku administracyjna mapa Małopolski się zmieni. Na mocy corocznego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w regionie pojawi się jedna nowa wieś, a z oficjalnego wykazu znikną dziesiątki nazw przysiółków i części miejscowości. Tegoroczna aktualizacja – jak co roku przygotowana na wniosek samorządów – obejmie w całej Polsce ponad 300 korekt. W Małopolsce najważniejszą nowością jest wyodrębnienie Buliny jako samodzielnej wsi.

Bulina stanie się nową wsią w gminie Myślenice

Najbardziej widoczną zmianą w województwie będzie powstanie nowej miejscowości Bulina w gminie Myślenice położonej niedaleko Krakowa. Do tej pory Bulina funkcjonowała formalnie jako przysiółek wsi Łęki. Nietypowe było jednak to, że mimo takiego statusu miała własne sołectwo i sołtysa, a więc mieszkańcy już od dawna działali jak osobna społeczność. Od początku 2026 roku ten stan zostanie uregulowany i tym samym Bulina zyska status odrębnej wsi.

Co ciekawe, wyodrębnienie Buliny to efekt inicjatywy lokalnej. W lutym 2025 roku przeprowadzono konsultacje społeczne i zebranie wiejskie w strażnicy OSP Bulina. Mieszkańcy zdecydowaną większością opowiedzieli się za odłączeniem od Łęk i utworzeniem samodzielnej miejscowości. Po pozytywnym wyniku konsultacji wniosek poparły władze gminy, a ostateczną zgodę wydało MSWiA w rozporządzeniu na 2026 rok.

Z mapy Małopolski zniknie kilkadziesiąt nazw przysiółków

Rozporządzenie MSWiA na 2026 rok nie ogranicza się jednak do powołania Buliny. W Małopolsce zniesione zostaną urzędowe nazwy części lub przysiółków aż 42 miejscowości – od gmin powiatu proszowickiego, przez podhalańskie wsie, po miasto Rabka-Zdrój, gdzie znikną m.in. nazwy takie jak Pustki czy Klin. To zmiany porządkujące – w wielu przypadkach dotyczyły nazw używanych historycznie lub potocznie, które dziś nie funkcjonują w praktyce.