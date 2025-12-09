Nowa wieś pod Krakowem! Takiej zmiany w regionie dawno nie było

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-12-09 19:30

Małopolska szykuje administracyjną niespodziankę: od 1 stycznia 2026 roku na mapie regionu pojawi się zupełnie nowa wieś. To efekt decyzji mieszkańców i samorządu, którzy doprowadzili do tego, że dotychczasowy przysiółek zyska pełnoprawny status miejscowości.

Wieś zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Franek/ Shutterstock
Super Express Google News

Duże zmiany w Małopolsce

Od 1 stycznia 2026 roku administracyjna mapa Małopolski się zmieni. Na mocy corocznego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w regionie pojawi się jedna nowa wieś, a z oficjalnego wykazu znikną dziesiątki nazw przysiółków i części miejscowości. Tegoroczna aktualizacja – jak co roku przygotowana na wniosek samorządów – obejmie w całej Polsce ponad 300 korekt. W Małopolsce najważniejszą nowością jest wyodrębnienie Buliny jako samodzielnej wsi.

Polecany artykuł:

Na co idą pieniądze z kolędy? Ksiądz mówi wprost i rozwiewa wątpliwości

Bulina stanie się nową wsią w gminie Myślenice

Najbardziej widoczną zmianą w województwie będzie powstanie nowej miejscowości Bulina w gminie Myślenice położonej niedaleko Krakowa. Do tej pory Bulina funkcjonowała formalnie jako przysiółek wsi Łęki. Nietypowe było jednak to, że mimo takiego statusu miała własne sołectwo i sołtysa, a więc mieszkańcy już od dawna działali jak osobna społeczność. Od początku 2026 roku ten stan zostanie uregulowany i tym samym Bulina zyska status odrębnej wsi.

Co ciekawe, wyodrębnienie Buliny to efekt inicjatywy lokalnej. W lutym 2025 roku przeprowadzono konsultacje społeczne i zebranie wiejskie w strażnicy OSP Bulina. Mieszkańcy zdecydowaną większością opowiedzieli się za odłączeniem od Łęk i utworzeniem samodzielnej miejscowości. Po pozytywnym wyniku konsultacji wniosek poparły władze gminy, a ostateczną zgodę wydało MSWiA w rozporządzeniu na 2026 rok.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsza wieś w Europie

Huglfing
5 zdjęć

Z mapy Małopolski zniknie kilkadziesiąt nazw przysiółków

Rozporządzenie MSWiA na 2026 rok nie ogranicza się jednak do powołania Buliny. W Małopolsce zniesione zostaną urzędowe nazwy części lub przysiółków aż 42 miejscowości – od gmin powiatu proszowickiego, przez podhalańskie wsie, po miasto Rabka-Zdrój, gdzie znikną m.in. nazwy takie jak Pustki czy Klin. To zmiany porządkujące – w wielu przypadkach dotyczyły nazw używanych historycznie lub potocznie, które dziś nie funkcjonują w praktyce.

QUIZ. Małopolska gwara. Mówią tak w twoim regionie?
Pytanie 1 z 10
1. Charakterystyczną odmianą polszczyzny używaną zwłaszcza w Krakowie i w okolicach jest gwara:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW
MAŁOPOLSKA