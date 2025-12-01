Oto ostatnie nagranie Nikodema Mareckiego. 11-letni aktor zostawił po sobie poruszającą pamiątkę

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-12-01 20:21

To nagranie dziś łamie serce. 2 listopada na Instagramie Nikodema Mareckiego pojawił się materiał, który – jak się okazało – był jednym z ostatnich opublikowanych przez 11-letniego aktora. Chłopiec pokazał kulisy pracy na planie - pełne emocji, energii i dziecięcej radości. Dziś te kadry mają zupełnie inny wymiar.

Ostatnie nagranie Nikodema. Kilka tygodni później wydarzyła się tragedia

Nikodem Marecki zmarł pod koniec listopada w tragicznym wypadku, o czym poinformowali jego bliscy i współpracownicy z branży. Miał zaledwie jedenaście lat, a kariera dopiero zaczynała nabierać tempa. Właśnie dlatego jego ostatni wpis z 2 listopada porusza tak mocno - widać na nim chłopca pełnego życia, skupionego, ale jednocześnie roześmianego i naturalnego. To Nikodem, jakiego znali jego koledzy z planu: zdolny, ambitny, pracowity i zawsze miły dla wszystkich wokoło.

Kulisy pracy na planie „Otchłani”. Hasztagi mówią wszystko

Nagranie opatrzone jedynie krótkimi hasztagami - #odchłań #film #przygoda #emocje - sugeruje, że to materiały zza kulis miniserialu „Otchłań”. Widzimy Nikodema w kilku różnych sytuacjach: na zewnątrz, wśród namiotów ekipy, w towarzystwie innych osób pracujących przy produkcji, pozującego z pieskami, a także ujęcia z monitora podglądu, gdzie chłopiec gra jedną z dramatycznych scen. To krótkie migawki z planu, ale pokazują wszystko, co najważniejsze: zaangażowanie, pasję i spontaniczną dziecięcą radość z udziału w filmowych projektach.

Nikodem w obiektywie: uśmiechnięty, skupiony, pełen energii

W jednym ujęciu Nikodem stoi w progu mieszkania, jakby czekał na sygnał „kamera poszła”. Na innym — siedzi na planie, pokazując charakterystyczny znak „peace”. Są też ujęcia, na których pozuje z dorosłymi aktorkami i ekipą — spokojnie, naturalnie, z typową dla niego skromnością. Kilka scen pokazuje go w trakcie zdjęć - na podglądzie monitorów wygląda dojrzale i poważnie, jakby wcielał się w wymagającą emocjonalnie rolę. To dowód na to, że mimo młodego wieku miał ogromny talent i intuicję aktorską.

Fani: „To łamie serce”

Pod nagraniem pojawiały się komentarze już wcześniej, ale po informacji o śmierci Nikodema wiele osób wróciło do tego posta, pisząc, że trudno im uwierzyć, że chłopca już nie ma. Dla części widzów i współpracowników te krótkie kadry stały się wyjątkową pamiątką - ostatnim zapisem jego pasji, obecności na planie i tego niezwykłego błysku, który miał przed kamerą. Zobacz nagranie w naszej galerii.

Nikodem marecki
23 zdjęcia
