Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki. Ekipa "Szpitala świ. Anny" pożegnała go we wpisie, który łamie serca

Nikodem Marecki miał tylko 11 lat. Młodziutki aktor zginął w tragicznym wypadku na drodze - wpadł pod koła samochodu, gdy wybiegł ze szkolnego autobusu. O szczegółach napomknął reżyser "Białej odwagi", w której grał Nikodem.
Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w "Białej odwadze" brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał. Do zobaczenia - napisał na swoim facebookowym profilu zdruzgotany twórca filmowy.
Nikodem Marecki był dziecięcą gwiazdą
Marecki miał zaledwie 11 lat, ale już od kilu grał w filmach i serialach. Można było go oglądać w "Zołzie". "Białej odwadze". W "Szpitalu św. Anny" grał w syna jednej z głównych bohaterek - dr Katarzyny Hajduk, w którą wciela się Joanna Liszowska.
Od śmierci chłopca minęło kilka dni, ale informacja dopiero teraz dotarła do mediów. 1 grudnia Nikodema pożegnała ekipa serialu pokazującego perypetie lekarek z krakowskiego szpitala.
Z niedowierzaniem i ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Nikodema Mareckiego. Zawsze radosny, uśmiechnięty, bardzo zdolny, iskierka dobrej energii na planie. Wspaniale wcielił się w rolę Igora Hajduka w serialu "Szpital św. Anny". Będzie nam go bardzo brakowało - czytamy na facebookowym profilu serialu.
Ekipa dodała:
Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Nikodema. Łączymy się w niewyobrażalnym bólu.
Ustalono datę pogrzebu. Do sieci trafił nekrolog
Już wiadomo, że ostatnie pożegnanie oraz pochówek Nikodema odbędą się 3 grudnia:
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11 Najukochańszy syn, brat, wnuczek Ś.P. Nikodem Marecki. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu w dniu 3.12.2025 r. (środa) o godzinie 12:00, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz. Zawiadamia: Rodzina.
