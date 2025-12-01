Wiadomo, co z pogrzebem 11-letniego Nikodema Mareckiego. W sieci pojawił się nekrolog

Aga Kwiatkowska
2025-12-01 15:18

Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki. Młodziutki aktor grał w takich produkcjach jak "Biała odwaga" i "Zołza". Chłopiec pojawiał się na czerwonym dywanie u boku Małgorzaty Kożuchowskiej czy Sandry Drzymalskiej. O jego śmierci poinformował reżyser Marcin Koszałka, który w facebookowym wpisie podał tragiczne okoliczności. W sieci pojawił się też nekrolog. Wiadomo, na kiedy zaplanowano pogrzeb chłopca.

Nikodem Marecki był dziecięcym aktorem znanym z produkcji "Biała odwaga" oraz seriali. 27 listopada zginął w tragicznym wypadku, którego okoliczności zdradził reżyser Marcin Koszałka.

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w "Białej odwadze" brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał. Do zobaczenia - napisał na swoim facebookowym profilu zdruzgotany twórca filmowy.

Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Nikodema Mareckiego

Śmierć 11-letniego aktora to ogromna tragedia - przede wszystkim dla rodziców dziecka. Na facebookowym koncie Iwony Mareckiej-Knafel pojawił się nekrolog z datami śmierci i pochówku Nikodema. Wcześniej na profilu można było zobaczyć zdjęcia uśmiechniętego chłopca, fragmenty serialu "Szpital św. Anny", w którym grał czy nagranie z rozdania nagród Angelus 2025. Marecki otrzymał statuetkę w kategorii "młody talent".

Teraz Marecka-Knafel opublikowała nekrolog. Napisała: "Moja miłość".

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11 Najukochańszy syn, brat, wnuczek Ś.P. Nikodem Marecki. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu w dniu 3.12.2025 r. (środa) o godzinie 12:00, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz. Zawiadamia: Rodzina - czytamy.

Internauci wspierają bliskich zmarłego Nikodema

Nikodem odszedł niespodziewanie, pozostawiając po sobie ból i ogromną pustę. Internauci wspierają jego rodzinę, choć niestety żadne słowa otuchy nie ukoją żalu:

"Całym sercem z Wami", "Wyrazy współczucia dla Ciebie i całej rodziny", "Ogromne wyrazy współczucia", "Tulę mocno", "Dużo siły dla Was w tak trudnych chwilach".

