Górniak i Steczkowska mówią jednym głosem! Tragiczna śmierć wstrząsnęła nimi do cna. Serce pęka

Agnieszka Maciąg była piękną kobietą i modelką z licznymi sukcesami na koncie. Jej tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko fanami, lecz również całym środowiskiem show-biznesowym w Polsce. Kilka miesięcy temu kobieta poinformowała wszystkich, że zmaga się z nowotworem. Nie dzieliła się jednak szczegółami na temat choroby ani leczenia, pozostawała też pełna optymizmu i próbowała cieszyć się życiem tak, jak do tej pory. Nie monetyzowała swojego cierpienia, odeszła w ciszy. Agnieszka Maciąg zmarła dokładnie 27 listopada 2025 roku, o czym poinformował jej mąż, zostawiając po sobie wyrwę w sercach wielu osób.

Teraz tragiczne wydarzenia postanowiły w podobnym czasie skomentować dwie polskie diwy. Edyta Górniak napisała wprost, że jest to szokująca wiadomość, zwłaszcza tuż przed świętami, i nie znajduje ona słów oraz zrozumienia na to wszystko.

- Młoda, delikatna, czuła i piękna na wielu płaszczyznach. Z całego serca składam kondolencje wszystkim bliskim Agnieszki, jej rodzinie, przyjaciołom i fanom - napisała Edyta Górniak na Instagramie.

W podobnym tonie wypowiedziała się także Justyna Steczkowska. Gwiazda mówi bez ogródek, że naprawdę trudno jest znaleźć słowa, które uniosą ciężar tych wstrząsających wieści. Szczegóły poniżej.

Agnieszka Maciąg odeszła, zostawiając wyrwę w sercach. Steczkowska: "Była moją serdeczną koleżanką"

Justyna Steczkowska we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że Agnieszka Maciąg była "jedną z tych dusz, które wchodzą w życie człowieka cicho, a zostają na zawsze". Jej śmierć bardzo ją poruszyła.

- Miała w sobie łagodność, mądrość i tę niezwykłą umiejętność pisania tak, jakby przytulała czytelnika. Jej twórczość wnosiła do życia wielu ludzi spokój, refleksję i nadzieję, otwierając przestrzeń na coś większego. Uczyła siebie i innych, jak odnajdywać równowagę i pielęgnować dobro - napisała Justyna Steczkowska.

Wokalistka przyznała, że Agnieszka była także jej koleżanką. Ciepłą, serdeczną i niezwykle piękną - wyliczała diwa. "Podziwiałam doskonałość jej urody i niezwykłą kobiecość, ale przede wszystkim była dobrą i piękną duszą", napisała Justyna Steczkowska. Na sam koniec podziękowała za obecność Maciąg w jej życiu i życiu wielu innych ludzi.

