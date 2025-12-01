Górniak i Steczkowska mówią jednym głosem! Tragiczna śmierć wstrząsnęła nimi do cna. Serce pęka

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-12-01 12:17

Agnieszka Maciąg zmarła po długiej walce z nowotworem, a jej tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko fanami, lecz również całym show-biznesem. Głos postanowiły zabrać dwie polskie diwy, Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, które w bardzo podobnym czasie przemówiły jednym głosem. Sprawa odejścia Agnieszki Maciąg wstrząsnęła nimi do cna. - Nie znajduję słów i zrozumienia - mówi Edyta Górniak.

Agnieszka Maciąg

i

Autor: AKPA

Agnieszka Maciąg była piękną kobietą i modelką z licznymi sukcesami na koncie. Jej tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko fanami, lecz również całym środowiskiem show-biznesowym w Polsce. Kilka miesięcy temu kobieta poinformowała wszystkich, że zmaga się z nowotworem. Nie dzieliła się jednak szczegółami na temat choroby ani leczenia, pozostawała też pełna optymizmu i próbowała cieszyć się życiem tak, jak do tej pory. Nie monetyzowała swojego cierpienia, odeszła w ciszy. Agnieszka Maciąg zmarła dokładnie 27 listopada 2025 roku, o czym poinformował jej mąż, zostawiając po sobie wyrwę w sercach wielu osób. 

Czytaj więcej:  Agnieszka Maciąg od roku się nie pokazywała publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Teraz tragiczne wydarzenia postanowiły w podobnym czasie skomentować dwie polskie diwy. Edyta Górniak napisała wprost, że jest to szokująca wiadomość, zwłaszcza tuż przed świętami, i nie znajduje ona słów oraz zrozumienia na to wszystko.

- Młoda, delikatna, czuła i piękna na wielu płaszczyznach. Z całego serca składam kondolencje wszystkim bliskim Agnieszki, jej rodzinie, przyjaciołom i fanom - napisała Edyta Górniak na Instagramie.

W podobnym tonie wypowiedziała się także Justyna Steczkowska. Gwiazda mówi bez ogródek, że naprawdę trudno jest znaleźć słowa, które uniosą ciężar tych wstrząsających wieści. Szczegóły poniżej.

Agnieszka Maciąg odeszła, zostawiając wyrwę w sercach. Steczkowska: "Była moją serdeczną koleżanką"

Justyna Steczkowska we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że Agnieszka Maciąg była "jedną z tych dusz, które wchodzą w życie człowieka cicho, a zostają na zawsze". Jej śmierć bardzo ją poruszyła.

- Miała w sobie łagodność, mądrość i tę niezwykłą umiejętność pisania tak, jakby przytulała czytelnika. Jej twórczość wnosiła do życia wielu ludzi spokój, refleksję i nadzieję, otwierając przestrzeń na coś większego. Uczyła siebie i innych, jak odnajdywać równowagę i pielęgnować dobro - napisała Justyna Steczkowska.

Wokalistka przyznała, że Agnieszka była także jej koleżanką. Ciepłą, serdeczną i niezwykle piękną - wyliczała diwa. "Podziwiałam doskonałość jej urody i niezwykłą kobiecość, ale przede wszystkim była dobrą i piękną duszą", napisała Justyna Steczkowska. Na sam koniec podziękowała za obecność Maciąg w jej życiu i życiu wielu innych ludzi.

Galeria zdjęć: Los jej nie oszczędził. Choroba, powódź i dramatyczna walka Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg
24 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego?
Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska
Edyta Górniak
AGNIESZKA MACIĄG