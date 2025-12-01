Nie żyje 11-letni aktor z "Białej odwagi". Nikodem Marecki zginął pod kołami auta. Ogromna tragedia

Śmierć dziecka to największa tragedia, jaka może spotkać jego rodziców. 1 grudnia do mediów dotarła informacja o tym, że nie żyje zaledwie 11-letni Nikodem Marecki. Był dziecięcym aktorem. Widzowie mogli go oglądać w "Białej odwadze", ale nie tylko. Grał też w "Zołzie" z Małgorzatą Kożuchowską i serialu "Szpital św. Anny".

Wpis na temat śmierci chłopca pojawił się na facebookowym profilu reżysera "Białej odwagi" Marcina Koszałki. To on zdradził, że doszło do wypadku.

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał 11 lat

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w "Białej odwadze" synka głównej bohaterki, Bronki - zaczął reżyser.

I dodał wstrząsające szczegóły tragicznego wypadku:

Nikodem wybieg z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał. Do zobaczenia.

Pod wpisem pojawiły się komentarze internautów.

"Coś potwornego. Brak słów", "Straszna wiadomość", "Straszne. Brak słów. Brak słów. Ogromne wyrazy współczucia dla Rodziny" - pisali.

Wiadomo, co z pogrzebem

Jak podaje Plejada, szkoła, do której uczęszczał młodziutki aktor, potwierdziła informację o śmierci chłopca.

Potwierdzam informację. Pogrzeb jest w środę - czytamy.

