Świat hip-hopu pogrążony w smutku. Raperzy żegnają "Pono"

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-07 15:33

Śmierć Rafała "Pono" Poniedzielskiego wstrząsnęła polskim światem muzyki. Jeden współtwórców ZIP Składu i duetu TPWC, odszedł, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo artystyczne i emocjonalne. O jego śmierci poinformował najbliższy przyjaciel i współpracownik, Wojtek Sokół. W sieci pojawiły się dziesiątki pożegnalnych wpisów od kolegów z branży, a fani nie kryją poruszenia.

Rafał Poniedzielski, znany jako "Pono", był jednym z tych artystów, którzy współtworzyli polską scenę hip-hopową. Dla wielu stanowił symbol szczerości i autentyczności. Wiadomość o jego śmierci rozeszła się błyskawicznie i pogrążyła w żałobie całe środowisko rapowe. Wzruszający wpis Wojtka Sokoła, z którym "Pono" przez lata tworzył niezapomniane utwory, stał się jednym z najczęściej udostępnianych pożegnań w polskim internecie.

Zobacz też: Nie żyje znany raper! Miał tylko 49 lat

"Pono" nie żyje. Raper miał tylko 49 lat

"Pono" był jednym z filarów ZIP Składu - grupy, która w latach 90. zdefiniowała brzmienie polskiego ulicznego rapu. Jego charakterystyczny głos i szczere teksty sprawiły, że zyskał szacunek w środowisku i status legendy. Współpraca z Sokołem zaowocowała powstaniem duetu TPWC, który wypuścił kultowe już utwory, takie jak "Nieśmiertelna nawijka ZIP Składowa" czy "W aucie". Ten ostatni, z udziałem Piotra Fronczewskiego, stał się hitem 2008 roku.

Artysta rozwijał też karierę solową, jego debiutancki album "Hołd" z 2002 roku otworzył serię płyt, które na stałe zapisały się w historii gatunku. Ostatni krążek "Pono" wydał cztery lata temu, ale mimo mniejszej aktywności na scenie, nigdy nie przestał być obecny w świadomości fanów.

Poza muzyką raper był zaangażowany w działalność społeczną. Założył fundację, wspierającą dzieci uzdolnione artystycznie, lecz potrzebujące wsparcia finansowego. W jednym z nielicznych wywiadów, udzielonych w 2018 roku, "Pono" przyznał, że największą inspiracją w jego życiu jest córka.

Wieść o śmierci artysty poruszyła środowisko hip-hopowe. Liroy pożegnał go wzruszającymi słowami, publikując fragment wspólnego teledysku. 

Rafał, co tu się stało? Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu - napisał Liroy.

Słowa pożegnania pojawiły się również na profilach Pelsona, Pei czy Jakuba Żulczyka. Wszyscy zgodnie podkreślają, że Pono był nie tylko wybitnym artystą, ale też człowiekiem o wielkim sercu.

Rafał, co tu się stało? Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu - napisał Pelson.

"To co po mnie zostanie, to te słowa". RIP Pono - czytamy we wpisie Jakuba Żulczyka.

Zobacz też: Marek Siudym widział się z "Pono" tuż przed jego śmiercią. Szokujące, co wyjawił aktor

Zobacz naszą galerię: Nie żyje znany raper! Miał tylko 49 lat

Nie żyje znany raper! Miał tylko 49 lat
10 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HIP-HOP
POLSKI HIP HOP
NIE ŻYJE