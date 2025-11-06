Nie żyje znany raper! Miał tylko 49 lat

Smutna wiadomość wstrząsnęła fanami polskiego hip-hopu. Odszedł Pono, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców rodzimej sceny rapowej. Informację o jego śmierci przekazali przyjaciele i współpracownicy, w tym Sokół, z którym współtworzył legendarne składy ZIP Skład i Zipera. Artysta miał tylko 49 lat.

Śmierć Pono to ogromna strata dla środowiska hip-hopowego. Rafał Artur Poniedzielski, bo tak naprawdę się nazywał był postacią, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój rapu w Polsce. Od lat 90. współtworzył scenę, która dziś urosła do rangi prawdziwego zjawiska kulturowego. Jego charakterystyczny styl, szczere teksty i bezkompromisowość sprawiły, że zyskał status legendy. Wieść o jego odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych i szybko obiegła internet. Fani, muzycy i dziennikarze nie kryją żalu. Wspomnienia o Pono płyną z każdej strony zarówno od współpracowników, jak i od tych, którzy wychowali się na jego muzyce.

Nie żyje znany raper. Miał tylko 49 lat!

Jako pierwszy tragiczną wiadomość przekazał Sokół, wieloletni przyjaciel i muzyczny partner Pono. W poruszającym wpisie artysta napisał:

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś - czytamy w poruszającym wpisie.

Wkrótce później informacja została potwierdzona również na oficjalnym profilu ZIP Składu, grupy, od której wszystko się zaczęło. W krótkim, ale wymownym komunikacie napisano: "Żegnaj Bracie! Pono 1976-2025".

Głos zabrał też Fu, inny członek kultowej formacji. W emocjonalnym poście wspominał Pono jako nie tylko muzyka, ale przede wszystkim przyjaciela: "Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić. Brat, przyjaciel, artysta, który zostawił po sobie słowa, bit i serce. Twój głos wciąż gra w naszych słuchawkach, a wspomnienia zostaną z nami na zawsze. Zawsze byłeś przy mnie gdy potrzebowałem przyjaciela... Spoczywaj w pokoju, Rafał Twoja muzyka nigdy nie zamilknie".

Nie ujawniono jeszcze, co było przyczyną śmierci rapera. Jeszcze kilka dni wcześniej Pono publikował w sieci zdjęcia, m.in. z aktorem Markiem Siudymem, któremu życzył dużo zdrowia. Wcześniej chwalił się fotografiami z koncertów i planami muzycznymi, dlatego wiadomość o jego śmierci była dla fanów całkowitym szokiem.

Rafał Artur Poniedzielski urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Swoją karierę rozpoczął w połowie lat 90., współtworząc ZIP Skład - jedną z najważniejszych ekip w historii polskiego rapu. Później współpracował z Sokołem w projekcie Zipera, a także nagrywał solowe albumy, które zdobyły uznanie zarówno wśród słuchaczy, jak i krytyków. Jego twórczość cechowała szczerość, inteligentne obserwacje społeczne i wyjątkowa energia.

Poza muzyką Pono angażował się w działalność charytatywną. Był współzałożycielem fundacji wspierającej dzieci z ubogich rodzin i regularnie uczestniczył w akcjach dobroczynnych. Mimo sukcesu scenicznego zawsze pozostawał wierny swoim korzeniom i środowisku, z którego pochodził.

