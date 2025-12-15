Na pogrzebie Agnieszki Maciąg zabrakło księdza. Poruszające sceny na ceremonii. "Ratowałaś nam życie"

Ostatnia droga Agnieszki Maciąg odbyła się bez udziału księdza. Pogrzeb odbył się 15 grudnia 2025 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Ceremonia miał charakter świecki i prowadziły ją kobiety.

Świecki pogrzeb Agnieszki Maciąg

Oprawę muzyczną ceremonii pożegnania Agnieszki Maciąg stanowiła Mantra Om Sahana Vavatu. W tej aurze kobiety wygłosiły wyjątkowo poruszające przemówienia. Zwróciły uwagę na to, jak wielu z nich Agnieszka pomogła swoją niezwykłą postawą, mówiły wręcz, że była dla nich wzorem.

Nigdy nie była gwiazdą - była mamą, żoną, siostrą . Tysiące kobiet zawdzieczają Agnieszcze zmiany sposobu myślenia. Jesteś jedną z nas, masz nasze siostrzane stado (..) Często ratowałaś nam życie. Agnieszka była mistyczna, poddawała się życiu i wierzyła ze wszystko dzieje sie tak, jak powinno. Stała się sercem dla tysięcy ludzi. Agnieszka taka była.

Choroba i "życie wieczne"

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła fanami. 56-letnia modelka od dłuższego czasu poważnie chorowała. W marcu wyznała publicznie, że znów walczy z nowotworem. Niestety, tym razem przegrała.

Smutną informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, Robert Wolański. Na poniedziałkowym pogrzebie pojawili się jej przyjaciele i fani, którzy śledzili jej twórczość, Atmosfera ostatniego pożegnania celebrytki pełna była wdzięczności, ale i szczerych łez jej najbliższych, przede wszystkim Wolańskiego. Przed ceremonią mąż Agnieszki postanowił, że Agnieszka w pewien sposób na zawsze zostanie z nami.