Na pogrzebie Agnieszki Maciąg zabrakło księdza. Poruszające sceny na ceremonii. "Ratowałaś nam życie"

2025-12-15 12:31

W poniedziałek 15 grudnia 2025 roku odbył się pogrzeb Agnieszki Maciąg. Na warszawskich Powązkach zgromadził się spory tłum. Ceremonię prowadziły kobiety i miała ona charakter świecki. Wśród świec i orientalnych dźwięków muzyki padły poruszające słowa. Sprawdź szczegóły.

Ostatnia droga Agnieszki Maciąg odbyła się bez udziału księdza. Pogrzeb odbył się 15 grudnia 2025 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Ceremonia miał charakter świecki i prowadziły ją kobiety. 

Świecki pogrzeb Agnieszki Maciąg

Oprawę muzyczną ceremonii pożegnania Agnieszki Maciąg stanowiła Mantra Om Sahana Vavatu. W tej aurze kobiety wygłosiły wyjątkowo poruszające przemówienia. Zwróciły uwagę na to, jak wielu z nich Agnieszka pomogła swoją niezwykłą postawą, mówiły wręcz, że była dla nich wzorem. 

Nigdy nie była gwiazdą - była mamą, żoną, siostrą .

Tysiące kobiet zawdzieczają Agnieszcze zmiany sposobu myślenia.

Jesteś jedną z nas, masz nasze siostrzane stado (..) Często ratowałaś nam życie.

Agnieszka była mistyczna, poddawała się życiu i wierzyła ze wszystko dzieje sie tak, jak powinno.

Stała się sercem dla tysięcy ludzi. Agnieszka taka była.

Choroba i "życie wieczne"

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła fanami. 56-letnia modelka od dłuższego czasu poważnie chorowała. W marcu wyznała publicznie, że znów walczy z nowotworem. Niestety, tym razem przegrała.  

Smutną informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, Robert Wolański. Na poniedziałkowym pogrzebie pojawili się jej przyjaciele i fani, którzy śledzili jej twórczość, Atmosfera ostatniego pożegnania celebrytki pełna była wdzięczności, ale i szczerych łez jej najbliższych, przede wszystkim Wolańskiego. Przed ceremonią mąż Agnieszki postanowił, że Agnieszka w pewien sposób na zawsze zostanie z nami.

