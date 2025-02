Nie żyje polski raper. Miał tylko 41 lat! Znaleziono go martwego w mieszkaniu

Do mediów trafiły smutne informacje o śmierci 41-letniego rapera i producenta muzycznego. Marcin Czerechowicz, znany jako Amos The Ancient Prophet, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Odszedł 25 stycznia, jednak dopiero teraz siostra zmarłego potwierdziła te wieści. Wiadomo, co z pogrzebem.