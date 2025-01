Świat muzyki w żałobie! Marianne Faithfull nie żyje! Była dziewczyną Mick'a Jaggera

Wielka gwiazda muzyki nie żyje! Marianne Faithfull miała 78 lat

Marianne Faithfull zmarła 30 stycznia 2025 roku w Londynie. Była gwiazdą estrady lat 60. i 70. Współpracowała z takimi muzykami jak: David Bowie, Nick Cave, PJ Harvet czy Tom Waits.

Na co chorowała Marianne Faithfull?

Marianne Faithfull w 2020 roku przez trzy tygodnia była w szpitalu z powodu koronawirusa. Długofalowe skutki tej choroby okazały się dla niej dramatyczne. W 2022 r. gwiazda tak źle się czuła, że zdecydowała się zamieszkać w ośrodku dla artystów-seniorów w Londynie. Po przejściu wirusa COVID-19 Faithfull miała problemy z głosem, płucami i pamięcią. Gwiazda mówiła te o wielkim zmęczeniu. W ostatnich latach chorowała także na zapalenie wątroby typu C oraz raka piersi, przeszła operację biodra oraz zmagała się z artretyzmem.

Informację o śmierci Marianne Faithfull przekazał mediom jej rzecznik prasowy.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci piosenkarki, kompozytorki i aktorki Marianne Faithfull. Marianne odeszła spokojnie dziś w Londynie otoczona przez kochającą rodzinę. Będzie nam jej bardzo brakowało.

Kim była Marianne Faithfull?

Marianne Evelyn Gabriel Faithfull przyszła na świat 29 grudnia 1946 roku w Londynie. Zaczynała jako piosenkarka folkowa, występując w londyńskich kawiarniach. Jej kariera zaczęła się, gdy miała 18 lat. Wtedy "wystrzeliła petardę" i zaśpiewała piosenkę "As Tears Goes By", napisaną przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa.

W późniejszych latach Faithfull została dziewczyną wokalisty The Rolling Stones, z którym wspólnie napisała piosenkę "Sister Morphine". W latach 60. uzależniła się od narkotyków, wtedy jej kariera zatrzymała się. Pod koniec lat 70. artystce udało jej się zerwać z nałogiem. Gwiazda okazała się wszechstronnie uzdolniona. Była piosenkarką, autorką tekstów i aktorką. W 1997 roku gościnnie wystąpiła również w piosence (oraz w teledysku do niej) "The Memory Remains" Metalliki. W czasie jednego z występów w 1964 poznała menedżera The Rolling Stones - Andrew Loog Oldhama. To z jego pomocą zadebiutowała, piosenką "As Tears Go By" i tak przeszła do historii światowej muzyki.

Ostatni album "She Walks in Beauty" Faithfull wydała w 2021 r. Jak podaje Radio ZET, twórczość gwiazdy to połączenie takich stylów muzycznych, jak: rocka, jazzu, bluesa i new wave.