Maria Sadowska trafiła do szpitala! Jest w strasznym stanie, ledwo mówi!

Maria Sadowska wylądowała w szpitalu! Ledwo mówi!

Maria Sadowska jest polską wokalistką i reżyserką. Wszechstronnie uzdolniona Maria Sadowska ma za lata intensywnej pracy. Zaczynała jako gwiazda dziecięcego zespołu Tęcza, którego występy były hitem programu "Tęczowy Music Box". Teraz pracuje nad kolejnymi projektami filmowymi. W 2025 ma rozpocząć zdjęcia do produkcji na temat pato-influencerów. Niestety, zdrowie odmówiło Sadowskiej posłuszeństwa. Gwiazda nadaje bardzo niepokojący komunikat ze szpitala!

Maria Sadowska nie ma sił

W czwartek, 30 stycznia 2025 roku, Maria Sadowska opublikowała na swoim profilu Instagramie nagranie, na którym próbuje mówić do fanów ze szpitalnego łóżka. Blada, zmęczona chorobą gwiazda powiedziała, w jakim jest szpitalu i dodała, że nie czuje się dobrze.

Cześć kochani. Leżę już drugi dzień w szpitalu. W szpitalu południowym na Ursynowie. Mam tu świetną opiekę, ale niestety nie polepszyło mi się od ostatniego razu. Jest mi smutno. Dziękuję wszystkim za wszystkie życzonka od was. Nie mam siły nic publikować. Będzie mi miło, jeśli zobaczycie teledysk, który wyreżyserowałam dla Patrycji Markowskiej. Nazywa się "Karminowy". Wybaczcie, że nic nie publikuję, ale na razie po prostu nie mam siły.

Kariera Marii Sadowskiej

Maria Sadowska na początku lat 90. była członkinią zespołu dziecięcego Tęcza. To wtedy zdobyła ogromne rzesze fanów. Jako 19-latka Marysia wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie grała muzykę dance. Podczas pobytu w Ameryce współpracowała z producentami m.in. Madonny i Spice Girls. Po powrocie nagrała kilka albumów z tekstami naszych największych poetów, i rozpoczęła działalność filmową. W 2012 na 37. Festiwalu Filmowym w Gdyni miał premierę jej pełnometrażowy film "Dzień kobiet". W 2013 r. Sadowska została trenerką w 3. edycji programu "The Voice of Poland", a jej podopieczny Mateusz Ziółko zwyciężył w finale. Była także trenerką w 4., 6., 7. i 8. edycji The Voice of Poland, gdzie jej podopieczni Juan Carlos Cano i Krzysztof Iwaneczko także zwyciężyli program! W 2017 r. artystka wyreżyserowała "Sztukę kochania", filmową biografię Michaliny Wisłockiej. W tym samym roku pracowała nad adaptacją reportażu "Dziewczyny z Dubaju" Piotra Krysiaka. Sadowska wyreżyserowała także filmy: "Miłość na pierwszą " i "Pokusa".

Maria Sadowska nie zdradziła w swoim nagraniu na Instastory, co jej dolega. Mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia!

