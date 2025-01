Pilne nagranie Beaty Kozidrak. Łamiący się głos, na granicy płaczu. "Jestem w trakcie leczenia"

Beata Kozidrak niespodziewanie zniknęła z polskiego show-biznesu. Musiała odwołać swoje koncerty, przestała być aktywna w mediach społecznościowych, a plotki i domysły na temat jej stanu zdrowia zalały media plotkarskie. Emocji dodało poruszające nagranie "Białej armii", w którym wzięło udział mnóstwo wokalistów i wokalistek. Artyści postanowili w ten sposób wesprzeć koleżankę z branży, potwierdzając tym samym, że u Beaty Kozidrak nie najlepiej się dzieje. Teraz legendarna piosenkarka postanowiła przerwać milczenie na ten temat i zdradzić nieco więcej szczegółów. Na Instagramie opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o chorobie. - Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie, jak i was oczywiście, tak nagle. Chyba wszyscy nie byliśmy na to przygotowani.Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale ja kocham swój zawód, kocham scenę i muzykę - powiedziała Beata Kozidrak. Potem odniosła się do poruszającego nagrania w sieci i skierowała apel do fanów. Szczegóły poniżej.

Beata Kozidrak obiecuje, że wróci na scenę. "Będę walczyć dzięki temu, że jesteście ze mną"

Beata Kozidrak na nagraniu przypomina, że zwykle bywało tak, że to ona ze sceny krzyczała do fanów, że mają siłę i wiarę w to, by zmieniać świat, że chcą, by muzyka działała cuda i wiedzą, że tak jest. Teraz to oni w odwecie nagrali dla niej jedną z najwspanialszych piosenek, jakie stworzyła - "Białą armię", która ma tak dosadny tekst.

- Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to dla mnie ważne, że jesteście ze mną. To grunt otaczać się wspaniały, mądrymi ludźmi, a ja mam takich fanów. I za to dziękuję. Będę walczyć dzięki waszemu uporowi i temu, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem gotowa. Zrobię wszystko, żeby jeszcze stanąć na scenie i zaśpiewać razem z wami: "jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz". Kocham was i dziękuję - powiedziała Beata Kozidrak.

Nagranie już niesie się po mediach społecznościowych, a ze wszystkich stron płyną życzenia zdrowia i trzymanie kciuków o szybki powrót na scenę. Fani Beaty Kozidrak wierzą, że nastąpi to już wkrótce. Redakcja "Super Expressu" do tych życzeń zdrowia się oczywiście przyłącza.

